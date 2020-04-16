فى اجتماع مجلس الوزراء اليوم بتقنية “الفيديو كونفرانس”..رئيس الوزراء يوجه الشكر والتقدير لرجال الشرطة الذين يبذلون جهودا مضنية لحماية أرواح المواطنين

حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مستهل اجتماع مجلس الوزراء، الذي ترأسه اليوم، عبر تقنية ” الفيديو كونفرانس” على توجيه أسمى معاني التقدير والامتنان لجميع رجال الشرطة الذين يبذلون جهوداً مُضنية في سبيل حماية أرواح المواطنين، إلى جانب ترصد ومكافحة أية عمليات إرهابية في أي بقعة من ربوع الوطن تستهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد، كما جدد الدكتور مصطفى مدبولي الشكر لهم على قيامهم بتنفيذ القرارات التي اتخذتها الحكومة في ضوء الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس ” كورونا” المستجد، لحفظ سلامة وصحة المواطنين، بكل حسم وتفانٍ.

وفي هذا الصدد، توجه رئيس مجلس الوزراء بخالص التعازي بالنيابة عنه وعن جميع أعضاء الحكومة لأسرة شهيد الوطن المقدم محمد الحوفي، الذي استشهد جرّاء اقتحام قوات مكافحة الإرهاب لوكر إرهابي بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة، مؤكداً أن الحكومة تُثمن من جانبها كافة التضحيات التي يقوم بها رجال الشرطة وبذل أرواحهم فداء للوطن؛ فهم درع حماية الأمن الداخلي للبلاد.

كما عبر الدكتور مصطفى مدبولي، في السياق نفسه، عن تقديره وعرفانه لكل الجهود التي يبذلها رجال القوات المسلحة باعتبارهم درعاً واقياً للوطن وحصناً منيعاً يصونه ويحمي مقدراته وحدوده.

وتوجه رئيس مجلس الوزراء بأخلص التهاني القلبية للمصريين الأقباط بمناسبة أعيادهم التي تحل هذه الأيام، كما هنأهم بعيد القيامة المجيد، وهنأ الدكتور مصطفى مدبولي المصريين بمناسبة حلول أعياد الربيع، وقرب حلول شهر رمضان المعظم.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن أمله في أن نعبر هذه الأزمة الحالية التي تتمثل في مواجهة تداعيات فيروس ” كورونا ” في أقرب وقت، وأن تستعيد كافة قطاعات الدولة نهضتها المأمولة، بما يؤهل للتغلب على أية آثار سلبية تكون قد تركتها هذه الأزمة؛ كي يحقق الاقتصاد الوطني النمو المتوقع.