“اورنچ مصر” تزيد سعة شبكاتها بين مواقع مستشفيات الحجر الصحى

اهتمام كبير بالأطقم الطبية ومرضى كورونا

دعم الشبكات وخدمات الاتصالات والبيانات في مستشفيات الحجر الصحي

تأسيس مستشفى عزل مع جمعية أهل مصر بأفضل وسائل الاتصالات

في إطار حرص شركة اورنچ مصر الدائم علي تقديم أفضل خدمات الاتصالات ونقل البيانات اعمالاً لشعارها: “بنقربك للي يهمك” قامت بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمراجعة مواقع مستشفيات الحجر الصحي في أنحاء مصر، وزيادة سعة الشبكة في هذه المواقع لضمان استمرار التواصل بين كل من المرضي وأطقم الرعاية الطبية داخل هذه المستشفيات مع ذويهم في كل مكان لمزيد من التقارب الصحي والاطمئنان. وبالاضافة لذلك تعمل اورنچ علي مراجعة وتأمين المحطات القائمة في تلك المواقع علي مدار الساعة.

أكد أيمن أميري – نائب رئيس شركة اورنچ مصر للقطاع التكنولوجي: “تسابق اورنچ الزمن لضمان توافر أفضل الخدمات لخط الدفاع الأول من أطباء وأطقم التمريض وخدمات مساعدة الذين يخاطرون بحياتهم لتخفيف آلام مصابي فيروس كورونا وعلاجهم تقديراً لجهدهم الخارق. وكإشارة إضافية لهذا التقدير قامت اورنچ بإعطاء أولوية من خلال خدمة جديدة للأطقم الطبية عند زيارتهم لفروع الشركة في أنحاء الجمهورية لضمان انجاز معاملاتهم في أسرع وقت ممكن دون انتظار طويلة حتي يتمكنوا من العودة لمباشرة دورهم النبيل في خدمة المجتمع”.

وأضاف: “بالتعاون مع مؤسسة أهل مصر للتنمية، وتحت إشراف وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعى، أنهت اورنچ تأسيس شبكة كاملة لخدمات الاتصالات تشمل خدمات الجيل الرابع لتوفير إنترنت فائق السرعة في مبني تابع للمؤسسة تم تحويله الي مستشفى حجر صحي بطاقة استيعابية 600 شخص ويتم افتتاحه خلال أيام”.