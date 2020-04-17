د. عادل وديع فلسطين يكتب عن “التجمع” :الزعيم

شجون مصرية

الزعيم

د. عادل وديع فلسطين

حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، هو أحد أبرز الأحزاب المصرية، تأسس مع إعادة تأسيس الأحزاب في مصر، وحل الاتحاد الاشتراكي الذي كان يمثل الحزب السياسي الوحيد في مصر عام 1976، تأسس الحزب على كاهل مجموعة من أصحاب التوجهات اليسارية بصفة عامة، الاشتراكيون والشيوعيون والناصريون والقوميون وبعض الليبراليين .

ويعتبر خالد محيي الدين المؤسس والزعيم التاريخي للحزب ومن أول المؤسسين لجماعة الضباط الأحرار والمشاركين لثورة 23 يوليو، فلقد حضر أول اجتماع عام 1949 في منزل جمال عبد الناصر، وفي عام 1950 عندما تقرر إصدار المنشورات، تحمل هو مسئولية إصدار أول منشور بتوقيع ” الضباط الأحرار ” وليلة قيام الثورة قاد خالد قواته من المدرعات مع حسين الشافعي وثروت عكاشة وسيطر بقواته على قلب المنطقة العسكرية من بداية شارع الخليفة المأمون حتى ميدان العباسية .

وأذكر أول يوم قابلت فيه الزعيم خالد محيي الدين لأدعوه لحضور حفل زفاف ابنتي ـ دخلت غرفته .. صغيرة خالية من كل معالم البهرجة ويجلس الزعيم خلف مكتبه وفي حضرته مواطنون بسطاء، لا قيود أو مراسم لمقابلته وقارنت لحظتها بينه وبين رجال هذا الزمان من وزراء ومحافظين الذين ينفقون أموال الشعب لعمل ديكورات وصالونات في مكاتبهم، مع سكرتارية ومديري مكاتب وبودي جارد رغم أنه كان من حكام مصر .

لقد تحلى خالد محي الدين منذ طفولته بالمشاعر الدينية مع إحساس عميق بحب الوطن بدأ عمله السياسي وهو ملازم صغير في سلاح الفرسان واشترك في اجتماع نادي الضباط بعد حادث 4 فبراير معبراً عن روح وطنية معادية للإحتلال البريطاني .

وفي مشوار حياته السياسية تتجلى رقته وبعده عن العنف وحبه لشعبه، ففي عام 1946 تقرر إرساله ضمن قوة من الفرسان إلى المنصورة لمواجهة المظاهرات وعندما بدأت القوات في استخدام الشدة، قال لثروت عكاشة : كيف نضرب المواطنين الذين يتظاهرون من أجل الاستقلال ؟! وطوال فترة مشاركته في الحكم لم يؤيد سفك الدماء .. فبداية لم يوافق على إعدام الملك فاروق بل طالب بنفيه فقط .

كما أنه لم يواقع على إعدام ” خميس والبقري ” اللذين تزعما إحتجاجاً عمالياً .. صحيح تم إعدامهما لكن دون موافقته لكنه نجح في إنقاذ حياة عدلي صالح لملوم أحد الإقطاعيين في المنيا، وفي واقعة أخرى .. عندما قرر مجلس الثورة معاقبة بعض رجال المدفعية بإعدامهم عارض ذلك أيضا، كما أصر بعد ذلك على التراجع عن إعدام إبراهيم عبد الهادي باشا .