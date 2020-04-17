منى مكرم عبيد عن “التجمع” : مدرسة للتربية السياسية

قالت د. منى مكرم عبيد، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن حزب التجمع منذ 44 عاما لم يغير مواقفه الثابتة, بل طور أفكاره, والحزب يضم شخصيات على درجة عالية من الثقافة، مؤكد أن «التجمع» أثرى الحياة السياسية بأناس بارزين أمثال “خالد محيي الدين، ذلك المناضل الذي أسس الحزب، وكان انحيازه واضحا منذ البداية لاستقلال الوطن وحرية المواطنين, وظل هذا الانحياز هو البوصلة الهادية والموجهة لمواقف التجمع وسلوك أعضائه ,وأضافت خالد محيي الدين كان بجواري في مجلس الشعب، وخاض العديد من المعارك, ولى العديد من الأصدقاء في ذلك الحزب الذي يمثل مدرسة للتربية السياسية، فمن يريد أن يتعلم سياسة عليه أن يتوجه إلى حزب التجمع.

وقالت من أصدقائي الذين أعتز بهم حتى الآن فيليب جلاب ولطفى الخولى ود.ميلاد حنا ود.رفعت السعيد ..وآخرون, ولا ننسى طبعا الأختين العزيزتين فريدة النقاش وأمينة النقاش ومجهودهما في قضايا حقوق المرأة، وكل هؤلاء كانوا أعضاء بمنظمة الشباب، وهذا جعل أفكارهم ناضجة وكانوا قادرين على إقامة حزب قوى يستند على نظام سياسي ديمقراطي, ولم يسمح بأي تدخل خارجي من أي قوة كانت في توجهاته وإرادته، فأعطى نموذجا جيدا لإدارة شئونه إدارة ديمقراطية ولم يسمح للخلافات الشخصية الداخلية بالتأثير على هيكل الحزب وقوته واجتاز عدة اختبارات بنجاح.