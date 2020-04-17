د. فرج عبد الفتاح : خالد محيى الدين الذي أسس لجيل صاعد

قال د.فرج عبد الفتاح، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن حزب التجمع يمتلك سيرة ذاتية طويلة ومتسعة، ولذلك أتشرف بأن أكون أحد أعضائه, والآن ونحن نحتفل بعيده ال44 لابد أن نتذكر مؤسس الحزب القائد الزعيم خالد محيى الدين الذي أسس لجيل صاعد, سيظل التاريخ يذكر هذا الرجل بالفخر والامتنان, وطوال السنوات الماضية أصبح التجمع يحتل موقعا متقدما في العمل السياسي, وأتمنى أن أرى التجمع في السنوات المقبلة موجودا في الشارع وسط العمال والفلاحين والكادحين وأن تزداد شعبيته ويزداد تأثيره على الشعب ويخوض معارك أقوى تخص مصالح الكادحين والفقراء.