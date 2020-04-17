ميرفت التلاوى عن “التجمع” : انحياز للطبقات الفقيرة والقيم النبيلة

قالت السفيرة ميرفت التلاوى إن حزب التجمع من أقدم الأحزاب المدنية فى مصر تبنى الأفكار الاشتراكية واهتم بالشعب والفقراء والطبقات العاملة ، وكان به رجال عظماء أمثال المرحوم حسين عبد الرازق، الذي التقيت به خلال مشاركتي فى لجنة الخمسين لصياغة الدستور وكانت آراؤه كلها تصب فى خدمة المجتمع والتعددية وتداول السلطة, أيضا المناضل البدرى فرغلى الذي خاض معركة كبيرة من أجل حقوق أصحاب المعاشات, فالحزب بكل أعضائه منحاز للطبقات الفقيرة والقيم النبيلة,وفى هذه المناسبة أتقدم بالتحية لكل أعضائه، وأتمنى لهم المزيد من الازدهار والتقدم لدعم الحرية والديمقراطية والحياة السياسية.