صفوت العالم عن “التجمع”: عارض التطبيع.. وناصر العمال والفلاحين

قال الدكتور صفوت العالم أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، قمت بعمل دراسات عن الدعاية الانتخابية لحزب التجمع ودور جريدة الأهالي فيها في الثمانينيات، ولاحظت المواقف الوطنية التي كانت تتسم بها المعالجة الإخبارية للصحفية على مر التاريخ، وأصدرت كتابًا بعنوان “الشعارات والرموز الانتخابية” وقمت بتقييم شعارات حزب التجمع بكل أبعاده.

ويضيف العالم أن حزب التجمع له مواقف وطنية لا تُعد، كونه من الجهات القليلة التي وقفت ضد وزارة الزراعة لصالح الفلاح، إلى جانب نصرته لمطالب العمال في السنوات المختلفة، هذا ويظهر ويعلن معارضة لكل أشكال التطبيع، بالإضافة لوقوفه ضد سياسات التعليم القائمة على التوسع في الجامعات الخاصة على حساب الجامعات الحكومية، فضلًا عن دفاعه عن مجانية التعليم”؛ ووقوفه ضد سياسة الثانوية العامة، مؤكدًا أن التجمع كان دائما مع مناصرة الفقراء والقضاء على التجار الجشعين، لذلك كان له رصيد شعبي ووطني كبير في كل القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، موضحًا أن حزب التجمع كان يضم عددا كبيرا من القيادات الجماهيرية منها لطفي وأكد، خالد محيي الدين، فريدة النقاش، فريدة النقاش، حسين عبد الرازق، أحمد طه رفعت السعيد، وهي شخصيات وطنية لها تاريخ كبير منذ إنشائه.

ويوضح، انه كان له دور كبير في عقد ندوات حقيقية لنقد الأوضاع السياسية، إلى جانب أنشطة الشأن العام الذي كانت تضم أعدادا جماهيرية كبيرة، بالإضافة لانتقاده خطة الانفتاح، ومقالات فليب جلاب، ومشاغبات صلاح عيسي، ونجاح عدد كبير من القيادات والرموز الوطنية في الانتخابات رغم التقييد الأمني.