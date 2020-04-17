رئيس الحزب الناصري سيد عبد الغني عن “التجمع”: تصدى لسياسات “السادات”

قال سيد عبد الغني رئيس الحزب الناصري، إن بداية إنشاء حزب التجمع جاءت مع عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وكان هناك حزب “يمين ووسط ويسار”، واجتمع اليساريون والناصريون والقوميون، منهم ” كمال الدين رفعت، وعبد الكريم أحمد، وخالد محيي الدين، ورفعت السعيد، لإقامة حزب اليسار “التجمع” وضم كافة أطياف اليسار داخل حزب واحد، وبدأ التجمع يعبر عن الطبقات الشعبية وأفكار اليسار.

وأضاف أنه بعد حرب أكتوبر 1973، اتجه السادات ليأخذ سياسة الغرب، ويضيع إنجازات ثورة يوليو، وكان حزب التجمع في هذه الفترة يمثل العمال الفلاحين ويدافع عن الإنجازات الاشتراكية والمصانع والقطاع العام، وكان الجميع يعتبر حزب التجمع هو التعبير الحقيقي لهم.

وأوضح أن أول إنجازات حزب التجمع كانت في عام 1977 في “انتفاضة الخبر”، كونه قاد المظاهرات مع الحركة العمالية في مصانع الغزل والنسيج والنقل العام والسكة الحديد ضد سياسيات أنور السادات، وواجه انحراف السادات في مواجهة الانفتاح الاقتصادي.

وبين رئيس الحزب الناصري أن الحزب يمثل الأداة الحقيقية والفعلية لحركات العمال والفلاحين في مواجهة انحراف أنور السادات لانجازات يوليو في ذلك الوقت، لافتًا إلى أن حزب كان يرعي كل المعتقلين في السجون، من خلال إرسال المواد الغذائية والمتابعة الدائمة لهم.

واستكمل استطاع الحزب في السبعينيات أن يؤدي دوره في الحركة الوطنية وهي حقيقة لا ينكرها إلا جاحد، وأدى دوره للجميع بكل اختلافاته الفكرية والأيدلوجية والتنظيمية، وجمعهم تحت مظلة واحدة؛ وأصبح منبرا لكل اليسار والطبقات الشعبية، وتكوين حزب التجمع كجبهة لكل التكتلات والتنظيمات الشعبية المختلفة، وأصبح أحلام الطبقات الشعبية وآلياتها التنظيمية في مواجهة النظام، في عملية بيع القطاع العام، وتوقف المصانع، وارتفاع الأسعار، ومعاهدة السلام، والانفتاح الاقتصادي، وزيارته للقدس.