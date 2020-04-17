نبيل نعيم: حزب التجمع يمتلك رؤية في مواجهة جماعات الإسلام السياسي

وصف القيادي المنشق عن الجماعات الإسلامية نعيم القيادي، مسيرة حزب التجمع ودوره في الحركة الوطنية بالــ”مضيئة”، مؤكدًا أنه منذ تأسيسه عام 1976 اشتهر بانحيازه لقضايا الشعب، إلى جانب مسيرته في التصدي للتأسلم السياسي.

وأضاف أن الحزب كان له رؤية عظيمة في مواجهة الإسلام السياسي، كونه أول من أطلق مصطح “التأسلم السياسي”، ولم يقتنع بتدينهم لأنهم يستغلون الدين لأهداف سياسية، وهذا ما تحقق وشاهدناه أثناء تجربة تولي الإخوان الحكم في مصر.

وأكد أن التجمع بين أن التأسلم يمزق المجتمع ويحوله لفرق وأحزاب وتكتلات وطوائف مختلفة، الأمر الذي يمثل خطوة كبيرة على المجتمعات المختلفة؛ ويحولها إلى مجتمعات طائفية؛ لافتًا إلى أن الحزب كانت نظرته صحيحة، خاصة بعد الانقسامات التي شاهدتها عدد كبير من الدول العربية،موضحًا أن تصدي الحزب لجماعات الإسلام السياسي كان نابعًا من إدراكه وفهمه لخطورة وصول تلك الأحزاب للحكم.

وأشار نعيم إلى انه يكفي أن شعار المظاهرات السودانية كانت تنادي “سلمية سلمية ضد الإخوان الحرامية”، نظرًا لأنهم مزقوا السودان وحولوها في فرق”.