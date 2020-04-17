مجموعة طلعت مصطفى تتبرع بـ 62 مليون جنيه لمواجهة أزمة كورونا

‎تقدمت مجموعة طلعت مصطفى بحزمة تبرعات للمشاركة في مواجهة أزمة كورونا بلغت 62 مليون جنيه مصري، توزعت على عدة أنشطة..‫تم التبرع بشراء ١٠ اجهزة تنفس صناعي بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية والتبرع بمبلغ ٢٥ مليون جنيه لصندوق تحيا مصر وب ٢٥ مليون أخرى لمبادرة حياة كريمة ، كما قامت المجموعة بالمساهمة بمبلغ ٨ مليون جنيه لصالح وزارة الصحة‬

‎‫وتأتي هذه المساهمات كجزء من المشاركة المجتمعية للمجموعة بعد قرار الاستاذ / هشام طلعت مصطفي بالتوسع فى المشاركة الإيجابية لمجموعة طلعت مصطفى فى المساهمة مع الدولة لتخفيف الآثار السلبية الناجمة عن انتشار ڤيروس كورونا.