جامعة أسيوط تعلن مشاركة طلاب الامتياز بكلية الطب في إطلاق حملتها التوعوية الطبية الموسعة خلال الفترة المقبلة

كتب: سويفى رشدى :تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط أعلن الدكتور شحاتة غريب نائبه لشئون التعليم و الطلاب عن مشاركة فريق من طلاب مرحلة الامتياز بكلية الطب في الحملات التوعوية و الوقائية و التى تطلقها إدارة الجامعة خلال الفترة الحالية بهدف توعية كافة المنتسبين إليها من أعضاء هيئة التدريس و العاملين و الطلاب و أفراد المجتمع الخارجي بكافة الإجراءات الوقائية و الاحترازية والطرق الطبية الصحيحة تزامنا مع التدابير و الإجراءات الوقائية التى اتخذتها الدولة و الجامعة لتجنب الإصابة و منع انتشار فيروس كورونا المستجد .

وأكد نائب رئيس الجامعة على دور الجامعة الرائد في خدمة المجتمع و تبنى وتشجيع طلابها أصحاب المواهب المتميزة وتحويلها إلى واقع مبسط يساهم في توعية وإبراز العادات والأساليب الوقائية السلمية بما يحافظ على سلامة وصحة أفراد المجتمع.

و في هذا الشأن أوضحت الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة انه تم استعراض ومناقشة عدد من المقترحات والأفكار التوعوية وكيفية تنفيذها بطريقة بسيطة كي تخاطب كافة أفراد المجتمع بمختلف أعمارهم في شتى التخصصات الطبية و من المقرر انه سيتم بثها خلال الفترة المقبلة على القناة الرسمية لإعلام جامعة أسيوط موثقة بالصوت و الصورة وذلك تحت إشراف الدكتورة مها الخولى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و ذلك على الرابط التالي

https://www.youtube.com/channel/UCWQ_77kTNASDcbMsBzFiJ2w

وأشارت الدكتورة مها غانم أن الفريق يضم كلاَ من الأطباء ياسر محمد و محمود محمد سعد من طلاب الامتياز بكلية الطب و تحت إشراف الدكتورة مها الخولى ، و بالتنسيق مع الدكتورة أسماء محمد سليمان قسم الصحة العامة وخدمة المجتمع بكلية الطب