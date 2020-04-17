محافظ الإسكندرية: استمرار الطاقة الإنتاجية مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية هو السبيل الوحيد لمستقبل مصر .. ويشدد علي المسؤولين بالالتز بالوقائية لمواجهة فيروس كورونا

كتبت _ سمر ياقوت:قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، بجولة بشركتي أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وشركة الإسكندرية للأسمدة. وذلك لتفقد سير الأعمال بالشركتين وطاقة العمل الإنتاجية بهما، والتعرف على الإجراءات الوقائية المستخدمة للحفاظ على سلامة العاملين من قبل إدارة الشركتين ,

وأشاد المحافظ بالأداء المميز لإدارة شركة أبو قير للأسمدة وإدارة شركة الإسكندرية للأسمدة ومدي حرصهم على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية العاملين. كما أشاد بالمشاركة المجتمعية الرائعة التي تقوم بها الشركتين فى دعم المبادرات الموجهة لخدمة المجتمع السكندري ,

وأكد الشريف علي اهتمام القيادة السياسية باستمرار الطاقة الإنتاجية والعجلة الاقتصادية في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد مشيرا إلى توجيه سيادته بتقديم كامل الدعم للمنشآت الصناعية مع الحرص على سلامة كافة العاملين بالتشديد علي إتباع الإجراءات الوقائية اللازمة،

وأضاف الشريف بأن استمرار الطاقة الإنتاجية مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية هو السبيل الوحيد لمستقبل واعد لمصر والمصريين ,

جاء ذلك بحضور المهندس سعد أبو المعاطي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة أبو قير للأسمدة، والمهندس خالد السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة الإسكندرية للأسمدة ,

من جانبه تفقد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، عددا من مواقع المشروعات الإنشائية، وذلك للاطمئنان على صحة وسلامة العاملين بتلك المشروعات، في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ,

وخلال التفقد؛ قام محافظ الإسكندرية بتوزيع الكمامات الوقائية على جميع العاملين، وشدد على جميع المسؤولين بضرورة توفير أقصى درجات الحماية والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية، وخاصة التشديد علي ارتداء الكمامات وتجنب التجمعات المزدحمة ,

قامت إدارة مصنع ليسكو للسيراميك بمنطقة برج العرب، بإغلاق المصنع لمدة 15يومًا جاء قرار الغلق بعد اكتشاف حالتين مرضيتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد، وثبت أن تحليلهما إيجابية ,

وقد تم إعطاء العمال والموظفين بالمصنع، إجازة لمدة 15 يومًا مع عزلهم عزلًا منزليًا، في حين قامت إدارة المصنع بتطهير وتعقيم جميع الأقسام ,

وجاء قرار الغلق في ضوء الإجراءات الاحترازية، التي يتم اتخاذها من أجل الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.