محافظ قنا : رفع ١٢٧٢ طن مخلفات وقمامة خلال النصف الأول من إبريل الجارى

صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ان الوحدات المحلية لمدن المحافظة نجحت فى رفع ١٢٧٢ طن مخلفات هدم وتراكمات قمامة ونواتج تطهير ترع خلال النصف الأول من شهر إبريل الجارى وذلك فى اطار تنفيذ مبادرة ” قنا نظيفة ” التى اطلقها سيادته لرفع كفاءة منظومة النظافة وإزالة كافة المخلفات وتراكمات القمامة بمداخل المدن والقري والطرق الرئيسية والمؤدية إليها والطرق الجانبية حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين ولإستعادة المظهر الحضارى والجمالى الذى طالما تميزت به محافظة قنا . وأكد محافظ قنا على استمرار مبادرة قنا نظيفة حتى يتم رفع كافة انواع المخلفات المتراكمة بالشوارع وعلى جوانب الترع بما يوفر بيئة نظيفة وصحية للمواطن القنائى .