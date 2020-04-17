كإجراء استباقي ضمن خطة مواجهة “كورونا” ..محافظ المنيا: إغلاق الكورنيش والمتنزهات والحدائق العامة بجميع المراكز

المنيا – اسامه سيد عبد العال: قرر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم إغلاق كورنيش النيل وجميع المتنزهات والحدائق العامة أمام الجمهور بنطاق جميع مراكز ومدن المحافظة، مع تعليق كافة الرحلات النيلية، طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الأربع والعشرين ساعة، تنفيذا للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بتعليق كافة الفاعليات التي تتطلب تجمعات من المواطنين، وذلك كأجراء استباقي ضمن الخطة الشاملة للمحافظة لمواجهه فيروس كورونا المستجد. ناشد المحافظ، جميع المواطنين بالالتزام داخل منازلهم، مع تنفيذ التعليمات الصادرة عن كافة قرارات الدولة، وتنفيذ الإجراءات الصحية والوقائية، حرصا على سلامة وامن المواطنين. ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز ومدن المحافظة، بالتصدي بكل حزم لمن يخالف القرار، مع تطبيق القرارات الصادرة بكل حزم بالتوازي مع تنفيذ اعمال الرش والتطهير لكافة المنشات والشوارع والميادين والأماكن العامة. اضاف المحافظ، ان جميع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة، مسخرة لتذليل العقبات في ظل تداعيات فيروس كورونا، مشيراً إلى تكاتف جميع الجهات المعنية وذلك خلال الفترة الراهنة للخروج بالوطن من هذه الازمة.