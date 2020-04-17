 قطر تطرد عمال بشكل غير قانوني بسبب كورونا

كشفت أمنستي أن قطر احتجزت عشرات العمال المهاجرين وطردتهم دون دفع مستحقاتهم بعد أن أبلغتهم بأنهم سيخضعون لفحص كورونا. لكن الدوحة قدمت تبريرا مختلفا لذلك، وكشفت في الأثناء عن أولى الإصابات بالفيروس بين عمال ورش المونديال…وتقول جماعات حقوقية إن العمال المهاجرين في قطر لا يحظون بالحماية الصحية الكافية ولا يتقضاون أجورا عادلة (أرشيف)

وقالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إن قطر احتجزت عشرات العمال المهاجرين قبل طردهم الشهر الماضي، بعد أن أبلغتهم بأنهم سيخضعون لفحص فيروس كورونا المستجد.

ونقلت عن 20 رجلا نيباليا قولهم إن الشرطةالقطرية ألقت في 12 و13 مارس الماضي القبض على مئات العمال المهاجرين في الشارع ثم احتجزتهم لعدة أيام قبل نقلهم جوا إلى بلادهم.

وقال أحد النيباليين للمنظمة الحقوقية التي تتخذ من لندن مقرا لها “كان السجن مليئاً بالناس. تم إعطاؤنا قطعة خبز واحدة كل يوم، وهذا لم يكن كافيا. تم إطعام جميع الناس في مجموعة مع وضع الطعام على البلاستيك على الأرض”. وقال ثلاثة رجال فقط إنه جرى فحص درجة حرارتهم أثناء الاحتجاز، لكن معظمهم قالوا إنهم خضعوا للفحص قبل السفر من قطر.

وقالت منظمة العفو الدولية إن جميع العمال غادروا قطر دون تلقي رواتبهم المستحقة أو مستحقات نهاية الخدمة.

ورفضت الحكومة القطرية اتهامات منظمة العفو الدولية، وقال مكتب الاتصال الحكومي في بيان على تويتر “خلال عمليات التفتيش الدورية ضمن إجراءات الحكومة لمكافحة فيروس كورونا، كشف المسؤولون عن أفراد متورطين في أنشطة غير قانونية وغير مشروعة”. وأضاف “شمل ذلك تصنيع وبيع المواد المحرمة والمحظورة إلى جانب بيع السلع الغذائية الخطرة التي يمكن أن تهدد بشكل خطير صحة الناس إذا تم استهلاكها”.

كما رفضت الدوحة الاتهامات المتعلقة بظروف إلقاء القبض على الأفراد واحتجازهم.

وتقول جماعات حقوقية إن العمال المهاجرين ذوي الأجور المتدنية في دول النفط الغنية غالبا ما تثقل كاهلهم ديون كبيرة بفوائد عالية.

ويكون هؤلاء العمال معرضين لخطر انتشار الفيروس بسبب تكدسهم عادة في مساكن مخصصة للعمال حيث يقيم في الغرفة الواحدة حوالي 12عاملا أو يشتركون في السكن مع آخرين في مناطق مكتظة. وفقد الكثيرون منهم وظائفهم ولا يحصلون على رعاية صحية جيدة. وتعهدت قطر أكثر من مرة في تحسين ظروف العمال وبئية العمل للعمال الأجانب.

في هذه الأثناء أعلنت قطر قطر اليوم عن أولى الاصابات بفيروس كورونا المستجد، لعمال في ورش بناء ملاعب مونديال 2022 لكرة القدم، وفق بيان للجنة العليا للمشاريع والارث في بيان لوكالة فرانس برس. وأكدت اللجنة في البيان إن الفحوصات أكدت وجود خمس إصابات، وقالت إن المصابين سيتستمرون بالحصول على رواتبهم ورعاية صحية مجاني.

واستمر العمل في ورش بناء الملاعب والبنى التحتية خلال أزمة كورونا، فيما أغلقت الدوحة المتاجر والمساجد والمطاعم والحدائق في قطر بسبب تفشي فيروس “كوفيد-19”.

** (رويترز، أ ف ب)