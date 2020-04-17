رئيس حزب التجمع في “أحلى كلام” : جنازة الشهيد المقدم محمد الحوفي كانت رسالة إحتضان شعبي مع كل من يضحى بحياته من أجل الوطن ورفض الإرهاب والإرهابيين

*كتب عبدالوهاب خضر: أكد النائب سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع على أن الجنازة الشعبية والعسكرية للشهيد البطل المقدم محمد الحوفي الذي أستشهد أثناء مواجهة عناصر من الجماعة الإرهابية في شقة بحي الأميرية ،هي رسالة من الشعب المصري ،وليس ممن شاركوا في الجنازة فقط ،موضحا أنها رسالة مفادها أن الشعب كاملا يقف ضد الإرهاب والإرهابيين ،وهو ايضا بمثابة إحتضان شعبي إلى كل من يضحى بحياته من أجل الوطن ..جاء ذلك خلال مداخلة لرئيس حزب التجمع مع الإعلامية منى القاضي في برنامج أحلى كلام المذاع اليوم الجمعة على قناة المحور ،والتي بدأت كلامها بتهنئة حزب التجمع لمرور 44 عاما على تأسيسه، مؤكدة على أنه حزب عريق ،وله مواقف مشرفة ووطنية في مواجهة الإرهاب والارهابيين ..