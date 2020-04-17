عمال حديد “عز الدخيلة “بالأسكندرية يهددون بالاضراب ..ويطالبون الرئيس بالتدخل

*الإسكندرية من احمد سلامة:سادت حالة من الغضب اوساط العاملين فى شركة حديد”عز الدخيلة ” بالاسكندرية بعد تعنت الادارة ورفضها صرف حصة العاملين من الارباح السنوية عن العام الماضى حتى الان وذلك رغم تحقيق الشركة ارباحا تفوق الاعوام السابقة .ويقول العمال ان وعود الادارة بانتظار اجتماع الجمعية العمومية لم تتحقق بدعوى ان الركود يسود منتجات الشركة خلال المرحلة الحالية،رغم تعليمات الرئيس السيسى بعدم الاضرار بالعمال فى مرحلة انتشار مرض كورونا والظروف الحالية ..وقال العمال وأن المماطلة قد تدفع العمال الى الاضراب عن العمل والاعتصام داخل المصانع .من جهة اخرى رفض العمال استلام وجبات الغذاء منذ أمس الاول وكذلك ركوب السيارات التى أستأجرتها الشركة لنقل العمال بدلا من اتوبيسات الشركة طبقا لتعليمات وزارة القوى العاملة . وطالب العمال الرئيس السيسى بالتدخل لدى الادارة لصرف مستحقاتهم