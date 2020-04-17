“الري ” تنسق مع البنك الأهلى لتمويل شبكات رى حديث بقروض ميسرة للمزارعين

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعا بالقيادات التنفيذية بالوزارة وذلك لمتابعة الموقف المائى وتحديد الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات القادم وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الامثل .

واستعرض المهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الرى أعمال المتابعة والاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات من اعمال تطهير المجاري المائية ونزع الحشائش لكافة الترع وكذلك إستمرار غلق حدائق الرى أمام المواطنين خلال أعياد الربيع فى ضوء تنفيذ الإجراءات الإحترازية لمجابهه إنتشار فيروس كورونا المستجد covid 19 وضمن ما تتخذه وزارة الموارد المائيه والرى من إجراءات وتدابير بكافة الهيئات التابعة لها وجه الدكتور محمد عبد العاطى بإستمرار التنسيق مع السادة المحافظين غلق الحدائق والمتنزهات التابعة للوزارة خلال الفترة القادمة وخصوصا خلال فترة أعياد الربيع لمنع كافة أشكال الزحام والتكدس ومنعا لإنتشار الفيروس بين المواطنين

وأشار المهندس خالد مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف إلى أنه جارى حاليا الانتهاء من اعمال تطهير المجارى المائية ونزع الحشائش لكافة المصارف ومتابعة مناسيب المصارف الاساسية مثل بحر البقر وحادوس وفارسكور وغرب النوبارية والسرو وذلك فى ضوء الاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات ووجه الدكتور عبد العاطى بقيام الجهات المختصة بمصلحة الري وهيئة الصرف بالمتابعة للانتهاء من اعمال التطهيرات قبل موسم أقصى الاحتياجات وكذلك مراعاة الجداول الزمنية للانتهاء من المشروعات القائمة فى ضوء المستهدف تنفيذه والتنسيق مع قطاع التخطيط بشأن برامج الصرف من الاستثمارات المخصصة لقطاعات الوزارة قبل 30 يونيو من العام المالي الجاري

واستعرضت الدكتور إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بكافة مصالح وهيئات وقطاعات الوزارة وإستعرضت سيادتها معدلات تنفيذ الخطة ومقارنتها بالمستهدف حيث تم تنفيذ ٨٥% من إجمالي مستهدفات العام المالي الحالي واستعراضت سيادتها موقف تنفيذ مشروعات الديوان العام وتوفير التمويلات اللازمة لاستكمال الاعمال. واشارت سيادتها الى قيام مركز المعلومات التابع للوزارة متابعة مساحات القمح التي يتم حصادها وكذا المساحات الجاهزة للزراعة ويخاصه محصول الارز , كما استعرضت الاجراءات التي تم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الزراعة لتوقيع المذكرة المشتركة للتوسع في برنامج الري الحديث للبدء في المرحلة الاولي بزمام 400 الف فدان.

وأشار المهندس عاشور راغب رئيس هيئة حماية الشواطئ الى انه تم تنفيذ خطة حماية الشواطئ بنسبة 100% وتم توقيع عقد تنفيذ حماية منطقة طوال ابو الروس بقيمة 434 مليون وجارى أخذ الموافقات اللازمة للبدء في تنفيذ الأعمال ضمن أعمال تطوير بحيرة المنزلة بمحافظة دمياط وكذلك طرح المرحلة الثانية والثالثة للمناطق المنخفضة بمحافظة كفر الشيخ بالإضافة الى انه جارى طرح مرحلة أولى بمحافظة بورسعيد ومرحلة اولى بالدقهلية ضمن الأعمال الأزمة لمجابهة التغيرات المناخية وحماية المناطق المنخفضة بالدلتا ضمن منحة صندوق المناخ الأخضر وأيضا حماية مناطق المحروسة وبئر مسعود والقلعة والمنشية بالإسكندرية وخليج مطروح وكورنيش مرسى مطروح

إستعرض الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري نتائج التوسع في تطبيق نظم الري الحديث واستبدال طرق الري بالغمر فى محافظات المنوفية والاسكندرية والشرقية والاسماعيلية كما أشار سيادته الى انه جارى التنسيق مع البنك الاهلى المصرى لتمويل تنفيذ شبكات رى حديث من خلال قروض ميسرة وذلك من خلال برتوكول تعاون تم توقيعه بين وزارة الموارد المائية والري والبنك الأهلي المصري وجارى تمويل عدد 16 قطعه بمحافظة المنيا بمتوسط مساحة 5 أفدنه لكل قطعة وتم توجيه التمويل الى تبطين المساقي وكذا انشاء شبكة ري حديث بالتنقيط وكذلك تم تمويل مساحة 750 فدان بمحافظة الوادى الجديد وتم توجيه التمويل الى حفر الابار وانظمة الرفع وشبكات رى حديث (رى محورى ) .

وقام المهندس عبداللطيف خالد رئيس قطاع الري بإستعراض خطط وسيناريوهات توزيع المياه خلال موسم أقصى الاحتياجات القادم ووجه الدكتور عبد العاطي بالحفاظ على مناسيب المياه بالبرك أمام القناطر الفاصلة الانتهاء من اعمال تطهير المجاري المائية ونزع الحشائش لكافة الترع والتنسيق مع وزارة الزراعة لتطهير المساقى الخصوصية حتى نتمكن من توصيل المياة بالكمية والنوعية والتوقيت المناسب للمزارعين .

وقام المهندس على المنوفى رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة بعرض تقرير عن أعمال الهيئة بخصوص تحديد القيمة التقديرية لمنافع الرى فى المناطق التى ترغب الوزارة فى تأجيرها أوطرحها للإستثمار طبقا لقانون الرى والصرف كما أشار سيادته الى انه جارى التنسيق مع مصلحة الرى بشأن تحديد حدود المنفعة العامة لبحر يوسف فى محافظات بنى سويف والمنيا وذلك للإنتهاء من أعمال تكريك المجرى المائى فى حدود نزع الملكية المحدد

واستعرض المهندس اشرف حبيشي رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبري تقريرا عن قيام القطاع بعمل مراجعة دورية للحالة الإنشائية للقناطر والمنشآت الرئيسية على النيل والرياحات والترع الرئيسية ووجه الدكتور عبد العاطى بالتنسيق مع وزارة النقل لنقل تبعية الاهوسة الملاحية التي تقوم هيئة النقل النهري بتشغيلها وصيانتها الي وزارة الموارد المائية والرى و ذلك بعد التنسيق مع الهيئة العامة للنقل النهري

واوضح المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل ان أجهزة القطاع تكثف متابعتها علي طول مجري نهر النيل وبكافة المحافظات النيلية لوأد اي تعديات في مهدها خلال هذه الفترة والتي قد تتزامن مع فترات حظر التجوال ، فضلا عما يتم من تنفيذ لقرارات الإزالة الصادرة والتي تأتي ضمن

ضمن الحملة القومية لأنقاذ نهر النيل حيث تجاوز عدد الإزالات التي تمت منذ بدء الحمله مايزيد عن ٥٢٥٠٠ حاله إزالة .

وجدير بالذكر أن هناك زياده في عدد الإزالات المنفذه خلال الفترة الماضيه بمعدل يفوق المخالفات التي تتم ويحرر بشأنها محاضر نتيجه للمتابعه المستمره والازالات التي تتم بصفه دائمه بالتنسيق مع الأجهزه المعنيه.

قام السيد المهندس السيد سركيس رئيس قطاع المياة الجوفية بإستعراض أعمال الحقن لآبار الخزان الجوفى فى منطقة البستان بالنسبة الخزان الرباعى ودراسة مدى تغير نوعية المياة بعد الحقن للخزان وكذلك أعمال حقن للخزان الحجر الجيرى فى منطقة المنيا لتحسين نوعية المياة الجوفية فى الخزان الحجر الجيرى وتم عرض تقدم العمل فى حفر ابار الأمل فى أسوان لتعويض اهلنا فى النوبة وأشار سيادته الى انه جارى دراسة امكانية التوسع الزراعى فى محافظة الوادى الجديد بناءا على ما تم عرضة من السيد المحافظ حتى نتمكن من تنفيذ المشروعات الزراعية بناءا على امكانيات الخزان الجوفى فى المنطقة واختيار المساحات المناسبة للإستصلاح .

وأشار المهندس شحته إبراهيم رئيس قطاع التوسع الافقى الى انه فى ضوء الاستعدادات لموسم السيزل القادم تم الانتهاء من حصر اعمال التأهيل لمخرات السيول التى تأثرت خلال الموجه الاخيرة من الامطار والسيول فى شهر مارس الماضي مثل مخرجات ( سنور ، وأطفيح ، والديسمى ، وغيرها ) وتم الانتهاء من عمل الارتباط المالي لمخرات محافظة حلوان وجاري أخذ موافقة السلطه المختصة للموافقة علي الطرح بالإسناد المباشر الانتهاء من التنفيذ قبل موسم السيول القادم وتجدر الاشارة الى انه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية لسحب الأعمال من الشركة المتعثرة القائمة علي تكريك وازالة الإطماءات ببحر يوسف

وتجدر الاشارة الى انه تم التأكيد على استمرار قيام كافة جهات الوزارة بالتأكيد على العاملين بها سواء داخل الوحدات الإدارية أو بالمواقع التنفيذية بمراعاة عدم التجمعات وترك مسافات لا تقل عن 1,50 متر بين الأفراد حرصاً على السلامة العامة وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا المُستجد، وقيام الجهات المختصة بالوزارة بإبلاغ السلطات الصحية المختصة بأي حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا واتخاذ ما يلزم بشأن المخالطين لهذه الحالات