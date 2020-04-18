عضو لجنة التربية بالمجلس الأعلى للثقافة صلاح عبد السميع: حزب التجمع ..الاهتمام بالتعليم والتربية

قال د.صلاح عبد السميع، خبير تربوي وعضو لجنة التربية بالمجلس الأعلى للثقافة، من خلال متابعته لنشاط الحزب وجريدة الأهالي، وجدت أن هناك اهتماما كبيرا بالشأن التربوي انطلاقا من أن التربية هي أساس المجتمع وأن التعليم حق بل مطلب أساسي يجب أن تهتم وترعى به الدولة، خاصة أن التعليم الحكومي عبر سنوات عدة وقرون عديدة خرجت منه قامات ساهمت فى بناء الأمة والمجتمع.

وأضاف أن حزب التجمع عبر السنوات الماضية كان حريصا على المساهمة فى دعم المجتمع والدفاع عن قضاياه وظهر ذلك جليلا من خلال التقارير الصحفية التى تبنتها جريدة الأهالي حيث كان لها دور فى الدفاع عن آلام الفقراء والبسطاء ، بالإضافة إلى الدفاع عن تعليم الفقراء وكيفية النهوض والارتقاء به، وأشار إلى أن “التجمع” ككيان حزبي من خلال لجانه النوعية على مستوى المحافظات يرصد آلام الفقراء ومطالبها ، ويرسخ دائما مفهوم العزة والكرامة على المستوى الوطني.