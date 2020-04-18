أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة طارق فهمي: التجمع يمتلك رؤية أيديولوجية قادرة على التغيير

قال د.طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن حزب التجمع حزب عريق يمتلك رؤية أيديولوجية قادرة على تغيير كثير من الأمور، منها رؤيته للإصلاح الاقتصادي والسياسي, كما أن برنامج الحزب من أهم البرامج في تاريخ الحياة الحزبية في مصر, كما أنه لم يكن حزبا نخبويا ولا حزب جريدة, ولكنه حزب قائد أفرز لنا العديد من القيادات والكوادر الوطنية الذين لهم رؤية وطنية أمثال خالد محيى الدين ولطفى واكد وحسين عبد الرازق وجودة عبد الخالق.

وأضاف وفى تقديري أن انحسار دور الحزب يحتاج إلى مراجعة لإعادة تقديم الحزب إلى الشارع مرة أخرى وتقديم رؤية تلائم التغيرات على الساحة, ونتمنى أن يكون له دور في الاستحقاقات السياسية المقبلة سواء الانتخابات البرلمانية أو المحليات ولا يكتفي بدوره الرائد والقائد، فلابد أن يكون له عدد من نواب البرلمان يتناسب مع حزب تاريخي, ويحتاج أيضا تطوير المؤتمر العام للحزب ومؤسسات الحزب، وهذا لا يعنى أن الوضع سيئا ولكن لكي يسترد الحزب مكانته على الخريطة السياسية، خاصة أن جريدة “الأهالي” هى لسان حال الحزب لا تزال قوية ومقروءة ولها تواجد.