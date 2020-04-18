أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر عاصم الدسوقي: العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.. أهم مبادئ  حزب التجمع 

قال د.عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، احيي حزب التجمع على تمسكه بمبادئه حتى الآن، رغم انهيار كثير من المبادئ التي تبنتها أغلب الأحزاب السياسية الأخرى، التي كانت تسعى إلى السلطة, ولكن حزب التجمع حافظ على مبادئه، ومن أهمها العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وهذا الأمر نعتز به كثيرا, كما أن حزب التجمع يعتبر صورة للأحزاب التي نأمل أن تتعدد وأن يكون لها فكر واضح ورؤية محددة فى مختلف القضايا .

وأتمنى أن يستمر الحزب في أداء نشاطه من خلال عقد الندوات التثقيفية والتنويرية لتوعية جماهير الشعب المصري بحقيقة الظروف التي نمر بها.