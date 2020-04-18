مديرة مركز البحوث العربية والإفريقية شهيدة الباز: حزب التجمع من أفضل الأحزاب المعارضة

قالت شهيدة الباز، مديرة مركز البحوث العربية والإفريقية، احترم حزب التجمع، لأنه من وجهة نظري من أفضل الأحزاب المعارضة التي نشأت فى ظل ظروف صعبة، ورغم ذلك لعب دورا مهما فى التغيير, كما انه يمثل المنبر الحقيقي لليسار، وهو الحزب الوحيد الذي لم يتعرض لأي انقلابات أو هزات كما حدث فى الأحزاب الأخري, وحافظ على وحدته ,ومازال الحزب الحقيقى الذي يمثل ملح الأرض للكادحين والشرفاء, ففى الوقت الذي يفكر الجميع فى مصالح شخصية نجد التجمع همه الأول والأخير البلد وأهلها ,وأأمل أن ينشط الحزب خلال الفترة المقبلة ويكون له دور ايجابي فى إعداد وتدريب الشباب لوضع الرؤية السليمة التي يؤمن بها الاشتراكيون من أجل مجتمع ديمقراطي منفتح يؤمن بالعدالة الاجتماعية والمساواة ,وأتمنى أن يعي المصريون أهمية وجود حزب مثل التجمع يراعى مصالحهم.