عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر : “التجمع” رافض للجماعة الإرهابية والأحزاب الدينية

قال الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، إن التجمع حزب صديق والأقرب لهم في أي تحالف انتخابي، رغم انه حزب يساري، مؤكدا أن نقاط الاتفاق مع الحزب أكثر من نقاط الخلاف، موضحا أن التجمع مع الرأسمالية الإنتاجية كما هو الحال بالنسبة لحزب المؤتمر.

وأضاف أن الحزبين يتفقان حول موقف واحد رافض للجماعة الإرهابية والأحزاب الدينية، وهو الأمر الذي يجعل التجمع الأقرب لحزب المؤتمر، موجها التحية لأعضاء الحزب في ذكري تأسيسه قائلا :”كونوا علي قلب رجل واحد دائما ومن تقدم لتقدم أيها الأصدقاء”.

وأشار إلي أنه تجمعه ورئيس الحزب وقياداته علاقات سياسية وإنسانية صادقة وقوية.