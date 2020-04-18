أمين عام حزب مستقبل وطن حسام الخولى:  التجمع ..موقف واضح من الإخوان

قال حسام الخولي، أمين عام حزب مستقبل وطن، كل احترامي لحزب التجمع وقياداته، فهذا الحزب مقتنع بمبادئه ورغم اختلافي في الآراء السياسية مع أعضائه إلا إني لدي أصدقاء كثيرون به ويتمتعون بثقافة عالية وأحترم في أعضائه الانتماء لأفكارهم .

وأضاف أن موقف التجمع كان واضحا من الإخوان، وهو نفس موقف الأحزاب الوطنية التي تجمعنا ضد الجماعة الإرهابية, وهذه الجماعة لا تؤمن بحدود الوطن في الأساس.