الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي عن التجمع : أحد الأعمدة الأساسية في الواقع السياسي

قالت الكاتبة الصحفية، فريدة الشوباشي، إن حزب التجمع يجمع كل الآراء والمشاعر الوطنية، وكان في خدمة القضايا السياسية علي المستوي الدولي والمحلي, لافتة إلي أن الحزب يجمع كثيرا من عظماء السياسة ومنهم رحلوا ومنهم صامدون حتي الآن.

وأضافت أن التجمع أحد الأعمدة الأساسية في الواقع السياسي، وقالت “كل سنة وأعضاءه طيبون وقيادات وأعضاء التجمع مؤمنون بآدمية الإنسان والمواطنون ينضمون للحزب لموقفه الواضح من العدالة الاجتماعية وموقفه من جماعة الإخوان الإرهابية.