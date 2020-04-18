الولايات المتحدة تهدد باعتقال الرئيس الفنزيولي  فور دخوله للأراضي الأمريكية

كتب مارك مجدي:صرح أحد المتحدثين الإعلاميين بإسم وزارة العدل الأمريكية أن الولايات المتحدة, بعدم اعترافها بشرعية الرئيس الفنزيولي, فهي بذلك لا تعترف بحصانته الدبلوماسية, حيث أن مادورو سيواجه الاعتقال الفوري في لحظة دخوله إلى الولايات المتحدة لأي سبب, بما في ذلك سفره لنيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة.

و جاء ذلك في تغريده له ردأ علي الأسئلة المكتوبة الموجهة له من قبل الصحفيين, قال أن مادورو سيواجه عقوبة الحبس لمدة 50 سنة بناء علي لائحة الاتهامات الموجه إليه.

و قد ظهر الحديث عن الاعتقال علي خلفية اتهام الولايات المتحدة لمادورو و أعضاء أخرون في حكومته بتورطهم في تجارة المخدرات و الارهاب, و الذي تبعه أعلان بمكافأة 15 مليون دولار لمن يسلم مادورو للولايات المتحدة.

و جدير بالذكر أن مبني الولايات المتحدة في نيو يورك يعتبر منطقة محايدة لا تتبع للحكومة الأمريكية و لا يجب أن تخضع لسياسات الحكومة الأمريكية بأي حال من الأحوال. كما أن الأمم المتحدة لا تزال تعترف بمادورو كرئيس شرعي لفنزويلا.