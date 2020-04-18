حدث في محافظة الأسكندرية..المحافظ يتابع الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة ترام شارع المعسكر الروماني وفتح الطريق للمرور ..و محضر غش تجاري لياميش رمضان..و ٨ محاضر عدم اعلان عن الأسعار

كتبت _ سمر ياقوت :قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والسيد/ أحمد جمال نائب المحافظ أمس الجمعة، بجولة ميدانية لتفقد أعمال مسارات الحفر والتوصيل لمشروع التحول الرقمي ومتابعة تطورات الإنجاز بالمشروع الذي يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ..وتابع المحافظ أعمال الإنتهاء من تطوير وإعادة تأهيل ورفع كفاءة مزلقان ترام شارع المعسكر الروماني بمنطقة رشدي، وفتح الطريق للمرور، والتي بدأت منذ يومين حيث تمت أعمال تغيير القضبان وإعادة تطوير أعمال الرصف به من خلال تطوير الطبقة البازلتية وطبقة الأساس والأسفلت. جاء ذلك بحضور المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل، والمهندس محمد زكريا رئيس هيئة النقل العام، والجهات المعنية ,

من الجدير بالذكر أن المحافظ تفقد أعمال التطوير بالمزلقان، حيث وجه مسئولي هيئة النقل العام ومديرية الطرق باستغلال فترة الحظر وسرعة الإنتهاء من جميع الأعمال بالكفاءة المطلوبة لعدم التأثير على السيولة المرورية بالمنطقة , وجاءت الأعمال حفاظا علي أرواح المواطنين نظرا لعدم القيام بأي تطوير للمزلقان منذ عدة سنوات مما قد يتسبب في حدوث خطورة ,

من جانب اخر وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية باستمرار الحملات الشاملة قامت حملة مكبرة لإزالة الاشغالات والتعديات علي حرم الطريق العام بميدان محطة مصر ، وضبط المخالفات التموينية وبقيادة العميد ا.ح فادي وديع رئيس حي وسط ،اللواء عبد الفتاح إبراهيم حكمدار الاسكندرية، اللواء نصر الله ابراهيم حكمدار وسط واللواء الدكتور حسن الإمام قائد شرطة المرافق ،

وتم خلال الحملة الفاعليات الاتية:

*رفع وازالة ٧٤ حالة اشغال متنوع عبارة عن اشغالات وفروشات الباعة الجائلين بشوارع :الخديوي، ميدان الجمهورية، ابن زتون ، ابن الخطاب، امام سنترال محطة مصر، أمام مستشفي احمد ماهر ، بالاضافة الي ٧٦ حالة هالك ,

*إزالة عدد ٨٦ حالة حواجز ،طوب اسمنتي، وسقائف ،ورفعها ,وتحرير محضر غش تجاري لياميش رمضان، ،وعدد ٨ محاضر عدم اعلان عن الاسعار وعدم حمل شهادات صحية

*رفع وتطهير حرم الترام و الميدان من كميات كبيرة من المخلفات الترابيزات والاقفاص، والهالك بالتعاون بين جهاز النظافة بالحي وشركة نهضة مصر ,

شارك في الحملة مأمور قسم العطارين ، رئيس مباحث تموين وسط ، رئيس وحدة المرافق بحي وسط، ،ضباط ادارة مرور اسكندرية ، ومن حي وسط إدارات :اشغال الطريق ،رخص المحلات، المتابعة، النظافة، والحملة الميكانيكية،وذلك استمرارا لاتخاذ الإجراءات اللازمة والحازمة لضبط الشارع، وفرض القانون، و فتح للشوارع والارصفة أمام المارة، وجاري المتابعة ، ومداومة الحملات، لعدم عودة الاشغالات ،ومازالت الحملات مستمرة في نطاق حي وسط

كما شهدت منطقة حلقة السمك بالأنفوشي دائرة الجمرك حملة تطهير وتعقيم المبنى من الداخل والخارج ومدخل الحلقة والمحلات الكائنة بها وذلك من قبل شركة مياه الشرب بالأشراف المهندس احمد جابر وذلك ضمن الإجراءات الوقائية بالتنسيق مع حي الجمرك والمحافظة كإجراءات احترازية ووقائية من فيروس كورونا ,