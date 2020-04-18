بيان برلماني: كثير من العمالة غير المنتظمة سجلوا بياناتهم ولم يحصلوا علي الدعم ‎

تقدم النائب ” هيثم الحريرى “بيان عاجل، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والقوي العاملة؛ بشأن الكثير من العمالة غير المنتظمة لم يحصلوا علي الدعم بالرغم من تسجيل بياناتهم علي موقع وزارة القوي العاملة.

وقال البيان إنه خلال الأيام الماضية تابعت مكاتب البريد في نطاق دائرة محرم بك التي أتشرف بتمثيلها، ولاحظت من خلال أعداد المتقدمين للحصول علي هذه الإعانات انها لا تتناسب إطلاقًا مع أعداد الذين تقدموا لتسجيل بياناتهم، بمتوسط 200 مواطن في كل مكتب بريد (عدد 6 مكاتب بريد داخل نطاق محرم بك) حوالي 1200 مواطن تقريبا.

كما انها تمثل نسبة ضئيلة للغاية لمن يستحقون الحصول علي هذا الدعم. وبناء عليه؛ أؤكد علي ما طالبت به في بيان عاجل سابق بضرورة فتح مرحلة جديدة لتسجيل العمالة غير المنتظمة. وإن الشفافية والثقة بين الحكومة والمواطنين في هذا الموضوع أمر في منتهي الأهمية، لذا أطالب بإنشاء موقع إلكتروني حتي يتثني لمن تقدموا للحصول علي هذه الاعانة بالاستعلام علي من استحق ولمن لم يستحق الاعانة وأسباب عدم الاستحقاق، وكذلك تحديد وإعلان معايير واضحة ودقيقة لمن يستحق الحصول علي هذه الإعانة.