الزراعة تعلن بدء حصاد القمح في بعض المحافظات

صرّح ” السيد القصير “وزير الزراعة واستصلاح الأراضى, أنه تلقى تقريرا من الدكتور ” عباس الشناوي” رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة حول بدء حصاد محصول القمح, في بعض المحافظات على مستوى الجمهورية, وانه تم تشكيل غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة عملية الحصاد وتسهيل توريد القمح وحل المشاكل التي تواجه المزراعيين.

من ناحيته قال المهندس ” علاء عفيفي وكيل” وزارة الزراعة في محافظة الشرقية, ان مساحة القمح المنزرعة هذا العام بالمحافظة أكثر من 417 ألف فدان , بزيادة قدرها 27 ألف فدان عن العام الماضي, وأضاف أن الشرقية أكبر محافظة على مستوى الجمهورية فيها مساحة منزرعة بالقمح وقد بدأ الحصاد الثلاثاء الماضي وتم حصاد 12 ألف فدان حتى الآن.

وفي محافظة اسيوط قال المهندس ” ابراهيم عبد العال” وكيل وزارة الزراعة في المحافظة, ان إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 241 ألف فدان والإنتاجية المتوقعة حوالي 4 مليون أردب أي حوالي 650 ألف طن وان الحصاد سوف يبدأ بعد غدا الأحد, وفي محافظة الغربية قال المهندس “علي عبد الجواد ” وكيل وزارة الزراعة في الغربية, انه تم حصاد 600 فدان من إجمالي المساحة المنزرعة بالمحافظة ومساحتها 140 الف فدان.

بينما أكد المهندس ” حسن زايد ” مدير مديرية الزراعة في محافظة القليوبية , على أن مساحة القمح بالمحافظة بلغت حوالي 51 ألف فدان, وتم حصاد 780 فدان, وقال رئيس قطاع الخدمات والمتابعة أنه جاري أيضا حصاد محصول الفول البلدي على مستوى الجمهورية, والبالغ مساحته حوالي 101 ألف فدان , وأضاف ان وزير الزراعة شدد على مديري مديريات الزراعة بالمحافظات, ضرورة اتخاذ كافة اتخاذ الإجراءات الاحترازية أثناء حصاد المحاصيل الشتوية , من أجل وقاية المزراعين من فيروس كورونا.