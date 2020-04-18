استغاثة العالقين عدد من المدربين ينتظرون العودة إلى مصر بعد توقف النشاط

وجه طارق خيري، مدرب اهلي جدة السعودي مناشدة إلى المسئولين في وزارة الرياضة من أجل مساعدته في العودة الى مصر في ظل الأحداث الحالية بسبب فيروس كورونا المستجد. وذكر خيري مدرب الاهلي المصري سابقا أنه تم التواصل مع القنصلية المصرية في السعودية من أجل العودة الى القاهرة، في انتظار وصول أول طائرة مصرية، مضيفا ان هناك العديد من المدربين المصريين في السعودية يريدون العودة إلى القاهرة، ويوجد بعض منهم تم إيقاف رواتبهم منذ منتصف شهر مارس الماضي، وأنهم لا يعلمون متى يعود النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية، وفي حالة عودة النشاط الرياضي قد يكون في اول سبتمبر المقبل. وأردف طارق خيري، مدرب أهلي جدة، أنه يعلم جيدا المجهودات التي تقوم بها الدولة في عودة المصريين من الخارج، مناشداً المسئولين عن الرياضة لمساعدتهم في العودة الى الديار المصرية. وكانت اللجنة الاوليمبية قد أرسلت خطابات الى الاتحادات الرياضية، لمخاطبتهم من أجل عودة الرياضين المصريين العالقين بالخارج. واستغاث عدد من المدربين المصريين من أجل العودة إلى مصر بعد تعليق النشاط الرياضي في السعودية، حيث يبلغ عدد المدربين المصريين في السعودية 170 مدربا ما بين أجهزة طبية ومدربين، ويريد عدد كبير منهم العودة إلى مصر. محمد إسماعيل المدير الفني لفريق الشباب بنادي أبها، أكد ان الرئاسة العامة للشباب واتحاد الكرة السعودي سيقررون عودة النشاط بعد عيد الأضحى، مضيفا انهم تواصلوا رسميا مع الأندية من أجل سفر المغتربين من اللاعبين والأجهزة الفنية، كاشفا ان المغتربون التونسيون سيعودون إلى بلدهم يوم 19 من شهر أبريل الجاري، موضحا انه وزملاءه لديهم تأشيرة زيارة وتنتهي في شهر مايو وبذلك يندرجون تحت بند العالقين، مشيرا الى ان إدارة نادي أبها قالت أن الأمر متاح لهم سواء بالسفر أو البقاء، كما أبلغوهم أنهم إذا استطاعوا العودة لمصر من خلال توفير طائرة فهذا جيد ولكن لن يتم التخلي عنهم. من جانبه أوضح محمد حنيدق مدرب حراس شباب أبها، انه تواصل مع أحمد الشيخ مساعد وزير الشباب والرياضة وأحمد أسعد مدير مكتب هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية، مؤكدا انه راسل اللجنة الأولمبية المصرية رسميا مع زميله محمد عبد المنعم مدرب الفريق، وقالوا لهما سنرد عليكم في أقرب فرصة. وكشف حنيدق، انهم على تواصل دائم بالسفارة المصرية بالسعودية، حيث هناك عدد كبير من المدربين المصريين منهم رضا العيسوي المدير الفني السابق للمنصورة وعبد الله درويش وعاطف جاد، موضحا انه خلال الفترة المقبلة لن يكون لهم راتب بعد وقف المستحقات، وبذلك استمرارهم في السعودية سيكون بلا فائدة.