الزراعة: تطهير اكثر من 35 الف منشأة حكومية للوقاية من كورونا

تلقى ” السيد القصير” وزير الزراعة واستصلاح الاراضى, تقريراً من الدكتور ” عبد الحكيم محمود ” رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية, يفيد قيام الهيئة ومديريات الطب البيطرى فى المحافظات بتطهير عدد 35886 .

وبيانتها كالتالى:- محافظة اسوان عدد الجهات التى تم تطهيرها 39، محافظة السويس عدد الجهات التى تم تطهيرها 14، محافظة بورسعيد عدد الجهات التى تم تطهيرها 88، محافظة القاهرة عدد الجهات التى تم تطهيرها 212، محافظة المنوفية عدد الجهات التى تم تطهيرها 831، محافظة الجيزة عدد الجهات التى تم تطهيرها 4915، محافظة البحيرة عدد الجهات التى تم تطهيرها 1422، محافظة الاسماعيلية عدد الجهات التى تم تطهيرها 169، محافظة الوادى الجديد عدد الجهات التى تم تطهيرها 963.

محافظة مطروح عدد الجهات التى تم تطهيرها 300، محافظة القليوبية عدد الجهات التى تم تطهيرها 1283، محافظة بنى سويف عدد الجهات التى تم تطهيرها 97، محافظة البحر الاحمر عدد الجهات التى تم تطهيرها 538، محافظة الدقهلية عدد الجهات التى تم تطهيرها 718، محافظة الفيوم عدد الجهات التى تم تطهيرها 365، محافظة قنا عدد الجهات التى تم تطهيرها 61، محافظة الاسكندرية عدد الجهات التى تم تطهيرها 164، محافظة الشرقية عدد الجهات التى تم تطهيرها 18661، محافظة الغربية عدد الجهات التى تم تطهيرها 2050، محافظة دمياط عدد الجهات التى تم تطهيرها 176، محافظة كفر الشيخ عدد الجهات التى تم تطهيرها 131، محافظة الاقصر عدد الجهات التى تم تطهيرها 162، محافظة المنيا عدد الجهات التى تم تطهيرها 1007، محافظة اسيوط عدد الجهات التى تم تطهيرها 1031، محافظة سوهاج عدد الجهات التى تم تطهيرها 444، محافظة شمال سيناء عدد الجهات التى تم تطهيرها 11، محافظة جنوب سيناء عدد الجهات التى تم تطهيرها 34.

حيث وصل اجمالى ما تم تطهيره فى الفترة من 14 مارس 2020 حتى 16 ابريل 2020 الى 35886. حيث تم تفعيل جميع الكمائن الموجودة على مداخل محافظات لتطهير السيارات المتجه من والى المحافظات أيضا المناطق التي تشهد تردد المواطنين بكثرة مثل مكاتب البريد يتم تطهيرها بصفة مستمرة وكذلك مناطق تجمع المواطنين.