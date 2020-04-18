رئيس لجنة الاسكان: العاملين بالعلمين الجديدة فى يد أمينة والأعمال عادت بنسبة ٨٠٪

تفقد وفد لجنة الإسكان، النائب عماد سعد حمودة، مناطق العمل بمشروع أبراج العلمين، لمتابعة تنفيذ الأعمال، والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومدي التزام الشركات بتوفير المستلزمات الطبية اللازمة للعمال.

واكد العمال بمناطق الأعمال، أنه منذ اليوم الأول لاستئناف الأعمال، تم توفير جميع سبل الوقاية، ويتم تسليمنا يوميا مستلزمات طبية، عبارة عن كمامة وكحول، بالإضافة إلى قياس الحرارة قبل دخول الموقع وعلي مدار اليوم. وعن نسبة عودة الأعمال بالمشروع، أكد المهندس أسامة عبد الغني رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أن الأعمال منتظمة بنسبة ٨٠٪، مشيرا إلى أنه فى حال استقرار الأوضاع ستعود بنسبة ١٠٠٪.

وقال رئيس لجنة الاسكان، عماد سعد حمودة، أن وفد اللجنة مطمئن للإجراءات الوقائية التي يتم اتخاذها فى مواقع العمل، حفاظا علي سلامة العمال. وتابع رئيس لجنة الإسكان، مايتم من أعمال فى ظل أزمة كورونا، إنجاز كبير جدا، يحسب للحكومة فى ظل هذة الأوضاع الصعبة التي يمر بها العالم، مشيرا إلي عودة العمل بنسبة ٨٠٪ فى جميع المواقع.