منتخب جامعة أسيوط يحصد جائزة التحكيم الخاص بعرضه المسرحي ملحمة عشق

أكد الدكتور ” طارق الجمال” رئيس جامعة أسيوط, على ما تتمتع به الجامعة من مواهب متميزة ومبدعة لأبنائها الطلاب, وهو ما يمثل أحد نقاط القوة التى تميز جامعة أسيوط ، وهو ما تقابله إدارة الجامعة بالحرص على تقديم كافة سبل الدعم والرعاية للعناصر الموهوبة فى مختلف المجالات.

وقدم رئيس جامعة أسيوط التهنئة لكافة أبناء الجامعة من الطلاب الفائزين بمراكز متقدمة فى مسابقة إبداع ٨ والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة للعام الثامن على التوالي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك فى تعقيبه على فوز منتخب جامعة اسيوط لفريق المسرح فى مسابقة ابداع (٨) بجائزة التحكيم الخاصه بالعرض المسرحي (ملحمة عشق) والذي يقدمه نخبة من أبناء الجامعة من مختلف الكليات من الموهوبين فى مجال التمثيل المسرحي. وصرح الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن جامعة أسيوط نجحت فى حصد عدد من المراكز المتقدمة فى مسابقة ابداع ٨ والتى شهدت منافسة أكثر من 23 ألف متسابق ، يمثلون 147 جامعة ومعهد وأكاديمية مصرية حكومية وخاصة فى المجالات المختلفة للمسابقة، تضمنت إلى جانب جائزة التحكيم الخاصة عن العرض المسرحي ملحمة عشق ، فوز الجامعة كذلك الفائز بالمركز الثاني في مجال الشعر الغنائي ، وبالمركز الثالث في مجال القصة القصيرة ونفس المركز في مجال الفنون التشكيلية.

وأشار الدكتور شحاتة غريب أن ملحمة عشق رؤية فنية لأحدي قصص السيرة الهلالية وهى قصة عشق السفيرة عزيزة بنت الأمير الوهيدى شقيق الزناتى خليفة ليونس فتي بنى هلال, وقد فضلت هناءها الشخصي على مصلحة بلادها تونس وهو ما دفع شعراء وطنها إلى هجائها في أشعارهم . هذا ومن الجدير بالذكر أن ملحمة عشق تم إعدادها بدراما تورج للمبدع عادل بركات، و تأليف الرائع عبد الغنى داود، وشاركت الجامعة فى المسابقة عن طريق الإدارة العامة لرعاية الشباب برئاسة الأستاذ عز الدين المنصورى مدير عام الإدارة، وإشراف إداري للدكتور احمد شريت ، وإشراف فني الأستاذ محمد جمعه، وإخراج المبدع أسامه عبد الرءوف.