محافظ أسيوط يلغى احتفالات المحافظة بعيدها القومى لمواجهة كورونا

أعلن اللواء ” عصام سعد” محافظ أسيوط, عن الغاء جميع مظاهر الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة, والذى يوافق 18 ابريل من كل عام, وذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وتعليمات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية, وفى إطار القرارات التى اتخذتها الدولة ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19 ” ومنع كافة التجمعات حفاظاً على صحة المواطنين .

وهنأ محافظ أسيوط وكافة القيادات التنفيذية مواطنى المحافظة بمناسبة العيد القومى لها والذي يواكب 18 أبريل من كل عام وهو يمثل ذكرى ثورة أهالي قرية بني عديات التابعة لمركز منفلوط على الحملة الفرنسية عام 1799م مقدما خالص التمنيات بان يحفظ الله مصر جيشا وشعباً وقيادة .

وأكد محافظ أسيوط – فى بيان صادر عن مكتب اعلام المحافظة – على استمرار مسيرة العطاء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين واستكمال جميع المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة ومتابعة تنفيذ الاعمال بالمشروعات القومية التى يجرى تنفيذها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وضمن برامج تنمية الصعيد وتنفيذا لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة .

وناشد محافظ أسيوط جموع المواطنين بالالتزام بالإجراءات والتعليمات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا حرصا على سلامتهم ومنع التجمعات مشيرا الى انه تم اتخاذ عدداً من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا منها إيقاف جميع الأسواق والسويقات ومنع التجمعات والاحتفالات وتنفيذا قرارات الحظر واستمرار اعمال التطهير لكافة المنشات والمرافق بالمحافظة فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة والتأكد من تنفيذ تلك القرارات .

كان محافظ اسيوط قد اعلن فى وقت سابق عن خدمة الخط الساخن رقم ( ٠١٥٥٠٠٥٠٢٩٢ ), التى اطلقتها مديرية الصحة بالمحافظة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد ,والتعامل الفورى مع اية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال ايام الاسبوع , بالاضافة الى ارقام وزارة الصحة والسكان ( 105 ) و 15335, والتى خصصتها وزارة الصحة لتلقى اية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.

مناشدا المواطنين تجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن اماكن التجمعات, مشيرا الى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم, من خلال رقم الخط الساخن او رسائل الواتس اب (01000623873) أو من خلال الرقم الارضى لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) في حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجة أية طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه.