السياحة: احتفالات بيوم التراث العالمي 18 أبريل

يحتفل العالم في 18 أبريل من كل عام بيوم التراث العالمي، بهدف الدعوة لحماية التراث الإنساني والتعريف به وبجهود الجهات والمنظمات كافة ذات العلاقة، حيث جاء اقتراح المجلس الدولي للمعالم والمواقع (ICOMOS) بتحديد يوم التراث العالمي بتاريخ 18 أبريل 1982، ووافقت عليه الجمعية العامة لليونسكو في عام 1983، وذلك بهدف تعزيز الوعي بأهمية التراث الثقافي للبشرية، ومضاعفة جهودها اللازمة لحماية التراث والمحافظة عليه.

وتحتفل وزارة السياحة والآثار هذا العام بيوم التراث العالمي، بشكل مختلف في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحماية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد، حيث ستقوم الوزارة بنشر عدد من الفيديوهات لمواقع أثرية، وجولة افتراضية لأحد المقابر، بالاضافة إلى الإعلان عن كشف أثري جديد؛وذلك عبر صفحاتها الرسمية بشبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.