مشروع قومي لإنشاء مخازن عملاقة فى ٧ محافظات باستثمارات مبدئية ٢١ مليار جنيه

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية عن مشاورات تجري علي قدم وساق لتنفيذ مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية عملاقة بهدف زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية وذلك في ٧ محافظات وهم “الجيزة ، بنى سويف ، وقنا ،والقليوبية ، والغربية ، والاسماعيلية والبحيرة ” , الامر الذى سيعمل على توفير كميات كبيرة من السلع تكفى احتياجات المواطنين طوال العام.

وصرح الاستاذ الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن التكلفة الاستثمارية لإنشاء هذه المخازن العملاقة قد تصل الى ٢١ مليار جنيه ،مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بالاستمرار في تأمين وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية علي مدار العام وهو ما تقوم به الوزارة حاليا لتوفير كافة السلع للمواطنين بشكل مستمر ، وأن انشاء مثل هذه المخازن الاستراتيجية سيعزز من زيادة المخزون الاستراتيجي للمنتجات لمده تصل الى ٨ أو ٩ أشهر فى الوقت الذى يكفى فيه المخزون حاليا من السلع الاساسية كاللحوم والدواجن والأقماح احتياجات المواطنين لمده تتراوح من ٤ الى ٦ اشهر .

من جانبه أعلن الأستاذ الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية عن بدء محادثات مع السادة المحافظين لطرح الأراضي المخصصة لإنشاء المخازن العملاقة على كبار المستثمرين والشركات المتخصصة في هذا المجال ، وانه جاري توقيع مذكره تفاهم مع شركة أجيليتى حيث تعد هذة الشركة سادس أكبر شركة على مستوى العالم متخصصة في انشاء وتشغيل وإدارة اللوجستيات وانشاء مثل هذه المخازن العملاقة، وستقوم بتنفيذ عدد ٢ مخازن احداهما فى منطقة ٦ اكتوبر بمحافظة الجيزة على مساحة ٥٠ فدان والأخري بمحافظة القليوبية على مساحة ٥٠ فدان ايضاً كمرحلة أولى على أن يتم تنفيذ باقى المخازن فى المحافظات الأخرى تباعاً خلال الفترة المقبلة بالشراكة مع القطاع الخاص وكبار المستثمرين .

وأضاف عشماى ” أن المخازن المقرر إنشاؤها ستعمل وفقا لأحدث التكنولوجيات من خلال غرف تحكم لمعرفة أرصدة السلع الاساسية طوال الوقت ،وكذلك الكميات التى سيتم تخزينها من هذه المنتجات ،حيث قد تتجاوز ٢١ سلعة أساسية من التى يتم توفيرها شهريا ضمن المقررات التموينية وتوزيعها على أكثر من ٧٠٪؜ من المواطنين المستفيدين من منظومة الدعم وغيرها من السلع الاخرى التى ستطرح فى الاسواق ،وأيضا قد يكون هناك أماكن لمنتجات الخضراوات والفاكهة ضمن هذه المخازن، مما سيعمل على زيادة المنتجات المطروحة الأمر الذى سينعكس بشكل ايجابى على انخفاض الأسعار ، لافتا الى أن هذا المشروع القومى سيتم تنفيذه على الأراضى المملوكة للدولة وطرحها بنظام حق الانتفاع على كبار المستثمرين ، وأن حوالى ٤٠٪؜ من السلع التى سيتم تخزينها ستكون لصالح وزارة التموين كما ان الوزارة ستحدد أنواع السلع التى سيتم تخزينها وفقا لقرب أماكن زراعة/استيراد/انتاج هذه السلع لتوفير تكاليف النقل ،وكذلك الأمر بالنسبة للمنتجات المستوردة حيث سيتم تخزينها فى الأماكن القريبة من الموانئ.

جدير بالذكر ان وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية، قد نجحت على مدار العامين الماضين فى طرح العديد من المناطق الوجستية والتجارية بالمحافطات المختلفة، حيث انة جاري إنشاء ١٨ مشروع لوجستي وتجاري فى ١١ محافظة حتى الآن، بمساحات تقدر ب ٣٦٨ فدانا، باجمالى استثمارات تقدر بـ ٤٩ مليار جنيه، وتوفر هذه المناطق أكثر من ٤٠٠ ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مع طرح فرص استثمارية جديدة، وأنه قبل عاملين كان لا يوجد مثيل لهذه المشروعات التجارية واللوجستية.