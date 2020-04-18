ضبط وإعدام 53 طن أغذية متنوعة وأسماك مملحة ومدخنة بمحافظات الجمهورية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن ضبط وإعدام 53 طنًا من الأغذية المتنوعة والأسماك المدخنة والمملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملات مكبرة شنتها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بجميع محافظات الجمهورية على الأسواق والمحال التجارية، وذلك في إطار استعدادات الوزارة لأعياد الربيع وشم النسيم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحملات نجحت في ضبط 40 طن أغذية متنوعة وأسماك مدخنة ومملحة للشك في صلاحيتها، و2254 لترًا من العصائر والمياه المعبأة مجهولة المصدر، بالإضافة إلى إعدام 13 طن أغذية متنوعة وأسماك مملحة ومدخنة، و4038 لترًا من العصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمي.