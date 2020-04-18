الزراعة تضبط 37 طن من الفسيخ والرنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي

تلقى “ السيد القصير ” وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريراً, من الدكتور ” عبد الحكيم محمود” رئيس هيئة الخدمات البيطرية , حول قيام الهيئة ومديريات الطب البيطري في المحافظات بحملات تفتيشية على محلات بيع الأسماك, بمناسبة أعياد شم النسيم.

وأكد التقرير ان إجمالي الأسماك غير الصالحة (فسيخ ورنجة) بلغ حوالي 37 طن و 389 كيلو جرام من الأسماك والفسيخ والسردين المملح والرنجة , وتم تحرير عدد 82 محضر حتى تاريخه, وقال محمود ان الحملات مازالت مستمرة على مستوى الجمهورية وهدفها ضبط الأغذية الفاسدة أو غير صالحه للاستهلاك الادمي حفاظا على صحة المواطنين.