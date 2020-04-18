الجولة الهاتفية لـ”أبو مازن”مع قادة الشرق الأوسط ..هل توقف مخطط واشنطن وتل أبيب بضم محتمل لأجزاء من الضفة الغربية كبداية لـ”صفقة القرن”؟

إتصالات أبو مازن الهاتفية مع قادة الشرق الأوسط ..هل توقف الإتجاه الإسرائيلي بضم محتمل لأجزاء من الضفة الغربية؟..سؤل يطرح نفسه بقوة خلال هذه الأيام في وسائل الإعلام العربية والدولية المهتمة بملف الصراع الاسرائيلي والفلسطيني ..

رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن أجرى جولة من الأتصالات الهاتفية ، مع مجموعة من قادة الشرق الأوسط لحثهم على الاعتراض على ضم إسرائيلي محتمل لأجزاء من الضفة الغربية.

تحدث عباس مع الملك السعودي سلمان، وملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، وأمير الكويت جابر الأحمد الصباح، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني لمناقشة “خطة الضم الإسرائيلية والحاجة لمنعها”.

لم تتطرق الاتصالات الى ذلك المخطط فقط ،بل إرتباطه بتفشي فيروس كورونا المستجد في ظل تطورات إقليمية ودولية أخرى،ومخاوف من إستغلال إسرائيل “الفيروس” والتوسع في نشاطها الإستيطاني المخالف كل المواثيق والاتفاقيات الدولية والعربية .

وزير الشؤون الاجتماعية في السلطة الفلسطينية أحمد مجدلاني من جانبه اعرب عن مخاوفه من أن تحاول إسرائيل ضم أراض في الوقت الذي يتركز فيه الاهتمام العالمي على التعامل مع الوباء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وقال مجدلاني في بيان إن ما كُشف عنه بأن واشنطن وتل أبيب على وشك الاتفاق حول خرائط الضم وسط انشغال العالم بالحرب على كورونا، يندرج في إطار الخطة الأميركية لتطبيق “صفقة القرن”، في إشارة إلى خطة ترامب للسلام.

وحذر مجدلاني، وهو عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، من أن مخططات الضم “تعني نهاية حل الدولتين” للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.

وقد رفض الفلسطينيون خطة السلام الأمريكية، التي تقترح إقامة دولة فلسطينية على حوالي 70٪ من أراضي الضفة الغربية، وفي مجموعة صغيرة من الأحياء في القدس الشرقية ومعظم قطاع غزة وفي بعض المناطق بجنوب إسرائيل – في مقابل اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل كدولة يهودية، ونزع سلاح حركة “حماس” والفصائل الفلسطينية الأخرى في القطاع، وتلبية شروط أخرى.

وتسمح الخطة لإسرائيل بضم مستوطنات، وتمنح الدولة اليهودية السيادة على غور الأردن والسيطرة الأمنية الشاملة القائمة على غرب نهر الأردن، وتمنع اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى ما هي إسرائيل اليوم.

*تقرير أيات عبدالحكيم