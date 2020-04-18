النائب البرلماني محمد وهب الله يكشف لـ”الأهالي” عن مواعيد وشروط صرف العلاوت الخمس لأصحاب المعاشات والفئات المستحقة للحوافز من موظفي الدولة والقطاع الخاص

كتب عبدالوهاب خضر: في تصريحات خاصة لـ”الأهالي” قال النائب البرلماني محمد وهب الله عضو لجنة القوى العاملة في مجلس النواب ،وصاحب مبادرة تقديم مشروع قانون بصرف العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات أن لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، وافقت اليوم السبت على مشروع قانون بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءا من 1-7-2006وحتى 31-12-2019 ،والتي لم تضم إلي الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، وكذلك تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019..

وقال “وهب الله” أن المشروع سيعرض يوم الثلاثاء أو الاربعاء من هذا الاسبوع على الجلسة العامة للموافقة عليه بشكل نهائي ،ويتم الصرف من 1-7-2020 ،موضحا أن هذه القرارات تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ،مشيرا أن مشروع القانون كان بمبادرة منه”وهب الله”،وبموافقة من بعض النواب ،ثم إنضمت الحكومة بمشروع مماثل ،جرى دمجهما والموافقة على تلك المستحقات ..وأكد وهب الله، أن مشروع القانون يهدف إلى تحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم إذ تضمن على صرف زيادة تضاف إلى معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقة اعتبارًا من 1-7-2006 بواقع 80% من قيمة العلاوة الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات ، وبذلك تنتهي أزمة العلاوات الخمس.

وأوضح أن الخزانة العامة ستتحمل التكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة، وبإقرار هذا المشروع بقانون من مجلس النواب تنتهي أزمة أصحاب المعاشات في صرف العلاوات الخمسة المستحقة، ومع إنجاز هذا القانون سيتم صرف الزيادة فى المعاش مع معاش شهر يوليو 2020 للمستفيدين من القانون سواء كان صاحب المعاش نفسه أو المستحقين لمعاش المتوفى بنسبة المنصرف فى المعاش لكل منهم..

وقال أن عدد الحالات المستفيدة من القانون حوالي ٢.٤ مليون، وأن تكلفة صرف العلاوات الخاصة سبعة مليارات جنيه سنويا، وسيتم صرف الفروق الدورية اعتبارا من شهر يوليو 2020، بينما يتكلف صرف متجمد فروق المعاشات نتيجة زيادة العلاوات الخاصة 27 مليار جنيه، وسيتم اتخاذ التدابير اللازمة لصرفها.

وكان الإتحاد العام لأصحاب المعاشات برئاسة المناضل البدري فرغلي قد تلقى مكالمة هاتفية منذ ايام من السيدة فايزة أبو النجا مستشارة الرئيس عبدالفتاح السيسي ،ووكذلك نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي ،مبشرتا فرغلي بموافقة الرئيس على تنفيذ حكم المحكمة الذي حصل عليه إتحاد المعاشات بصرف الخمس علاوات والفروق المالية ،وأكدتا له أن الصرف سوف يتم بعد العرض على البرلمان بإقرار مشروع قانون بصرف الخمس علاوات ،والفروق المالية إعتبارا من 1-7-2006 .

وكانت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم السبت، قد وافقت على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون، على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين، مبلغ 75 جنيها شهريًا، للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المُستحقة في أول يوليو 2020.

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو المقبل، علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2020 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه من 1-7-2020. ونصت المادة الثالثة على أن يُزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا، اعتبارًا من 1-7-2020، بفئات مالية مقطوعة بواقع 150 جنيها شهريًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و200 جنيه شهريًا للدرجة الثالثة، و250 جنيهًا شهريًا للدرجة المالية الثانية، و300 جنيه شهريا للدرجة المالية الأولى، و325 جنيهًا لدرجة مدير عام/ كبير، و350 جنيهًا شهريًا للدرجة العالية، و375 جنيهًا شهريًا للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعيّن من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ.

ويعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المتغير لكل منهم، بحسب الأحوال. وتنص المادة الرابعة على أنه يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولي والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، الذين تدرج اعتماداتهم بالموازنة والذين تنظم تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية كما نص مشروع القانون في المادة الخامسة، على أنه اعتبارا من1-7-2020 تمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تُصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، وتُضم هذه المنحة للأجر الأساسي.

وحذفت اللجنة خلال مناقشتها لهذه المادة، كلمة “لا” من عبارة” لا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي”، كما تم حذف عبارة “تصرف كمبلغ مقطوع” في نهاية المادة، لتنص المادة على ضم هذه المنحة للأجر الأساسي. وشهد الاجتماع مطالب من بعض النواب، بمنح الحوافز الممنوحة للعاملين بالحكومة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية المنصوص عليها في المادة الثالثة، للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ويتم إضافتها للمادة الخامسة.

وطالب محمد وهب الله، عضو لجنة القوي العاملة، بإضافة الحوافز التي منحت للعاملين بالحكومة لتمنح للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، قائلا: “لا بد أن كل ما يطبق بالنسبة للعاملين بالحكومة يطبق على العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وهذا لا يضر المالية في شيء، لأنها لن تصرف من ميزانية الدولة، فلا بد من تحقيق المساواة بين جميع العاملين وعدم التمييز”. وعقب ممثل وزارة المالية، بأن العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام هم المميزون عن العاملين بالجهاز الإداري للدولة وليس العكس، جدا عن الموظفين، وما يطبق من حوافز بالشركات أعلى بكثير، رفض وزارة المالية التعديل المقترح، متابعا: “العامل بالجهاز الإداري يأخذ علاوة دورية ولا يوجد أثر عليها خلاف العاملين بالشركات”.

وفي النهاية استقرت اللجنة، على حذف عبارة “لا تضم المنحة للأجر الأساسي وتصرف كمبلغ مقطوع”، والنص على إضافة المنحة للأجر الأساسي. ووفقا لمشروع القانون، تنص المادة السادسة، على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2020 في المعاش المُستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي: 1- إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش يزيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، 2 – إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

المادة السابعة يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. المادة الثامنة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بدءا من أول يوليو 2020.