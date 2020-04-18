الحزب الناصرى بالبحيرة يتهم أفراد بالاستيلاء على مقره بدمنهور ..وتضامن سياسى مع الناصرى لاستعادته

كتب : محمود دوير اعربت 7أحزاب سياسية بمحافظة البحيرة من قلقها الشديد عقب قيام بعض الأشخاص بالإستيلاء على مقر الحزب العربى الناصرى بمدينة دمنهور وهو المقر الرئيسى للحزب بمحافظة البحيرة ..وقد وقعت أحزاب “التجمع والمصرى الديمقراطى والمحافظين والدستور والتحالف الشعبى والإشتراكى المصرى “على بيان للتضامن مع الحزب الناصرى ..وقد أكد “إبراهيم منيب ” أمين الحزب الناصرى بالبحيرة أنه فوجىء بقيام أحد الجزارين بالاستيلاء على مقر الحزب الناصرى بدمنهور ، مستغلا فى ذلك حظر التجول الجارى فرضه لظروف الوباء . حيث قام بالسطو على المقر والاستيلاء على محتوياته وإجراء تعديلات جوهرية فيه بهدم أحد الحوائط ..وأضاف منيب أنه تم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم ٣٢٣٨ إدارة دمنهور . وإزاء خطورة الواقعة بما تتضمنه من التجرؤ على اغتصاب أموال عامة جهارا نهارا أمام أعين الجميع، ولما تمثله من خطر جسيم على الممارسة السياسية باتحام مقر حزب سياسى شرعى استضاف لسنوات طويلة عشرات الفعاليات السياسية والثقافية والإجتماعية ، ولما يمثله من سابقة لم نشهد مثلها من قبل ، فإن الأحزاب السايسية التى وقعت على بيان تعرب فيه عن تضامنها التام مع الحزب الناصرى فى بلاغه ، وتطالب السلطات التنفيذية و القضائية بالتحرك السريع لإنهاء هذا الاغتصاب ، و محاسبة هذا المتعدى على هذا التعدى