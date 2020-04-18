“الزراعة” تنفي طرح أراضي للبيع بالوادي الجديد وتناشد المواطنين عدم الانسياق وراء الاعلانات الوهمية

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تنفي ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن قيام الوزارة طرح 2 مليون فدان للبيع بالوادي الجديد لجميع فئات الشعب بمساحة 5 افدنة وبيت ومياه للري وشبكة تنقيط كاملة ..وتؤكد الوزارة أن هذا الاعلان غير صحيح تماما.. وتحذر المواطنين من الانسياق وراء مثل هذه الإعلانات الوهمية والتي تهدف إلى النصب على المواطنين وسرقة أموالهم.. وسوف تقوم الوزارة بإبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي هذه الإعلانات الكاذبة