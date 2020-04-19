قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بجولة تفقدية صباح اليوم، للعاصمة الإدارية؛ في إطار المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى بها، يُرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولو الوزارة، واللواء شعبان ضاحي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمدير التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية.

وقبل بدء جولته التفقدية لمشروعات العاصمة، عبر رئيس مجلس الوزراء ممر غرفة التعقيم الذاتي التي أعدها جهاز العاصمة الإدارية، كما قام المسئول المختص بقياس درجة الحرارة للدكتور مصطفى مدبولي، واطمأن رئيس الوزراء على اتباع جميع شركات المقاولات العاملة في هذه المشروعات للإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس ” كورونا” المستجد، وارتداء العمال للكمامات، وتوافر مقاييس الحرارة بكل مواقع العمل، مُؤكداً حرصه على صحة وسلامة أرواح هؤلاء العمال في المقام الأول، وهو ما أكده وزير الإسكان، حيث أشار إلى أنه يتابع أولا بأول الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حفاظاً على صحة العمال بكافة المشروعات .

وعقب ذلك، عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً بمقر جهاز العاصمة مع وزير الاسكان والمسئولين، وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذي في ضوء الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للتصدي لانتشار فيروس ” كورونا”.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية موقف تنفيذ الأبراج، مُشيرا إلى أنه تم الوصول في البرج الأيقوني الى الدور الـ٣٠ بارتفاع150 م، كما استعرض موقف باقى الأبراج.

وشدد رئيس الوزراء على تكثيف العمالة في كافة المواقع وزيادة المعدات؛ لتعويض الفترة الماضية، والاهتمام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

من جانبه، استعرض اللواء شعبان ضاحي، موقف تنفيذ الحي الحكومي، وكذا منطقة البنوك التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة .

وخلال جولته بمبني مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، استمع رئيس الوزراء إلى شرح تفصيلي حول الموقف التنفيذي للمبني المكون من (دور أرضي منخفض، ودور أرضي، و3 أدوار متكررة)، بارتفاع 29م، على مساحة 78,6 ألف م2 بما يُعادل 18,7 فدان، وتشغل المباني منها 17 ألف م2 بما يُعادل 4 أفدنة، بنسبة بنائية 22%، والباقي مسطحات خضراء ونوافير ومسارات حركة.

وتم استعراض الخطة الزمنية لمبني مجلس الوزراء، والذي تم إنهاء أعمال الهيكل الإنشائي بإجمالي 70 ألف م3 من الخرسانة المسلحة وكذا أعمال المباني بإجمالي 3,3 مليون طوبة، وكذا الانتهاء من أعمال الواجهات بنسبة تنفيذ 98% وأعمال شبكات الالكتروميكانيكال (القوى، والتيار الخفيف، والتكييف، والإطفاء، والصحي) بنسبة تنفيذ 95%، وجار أعمال التشطيبات النهائية.

وفيما يخص الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، تم الإشارة إلى الموقف التنفيذي الخاص بالمشروع المقام على مساحة 1,5 مليون م2 بما يُعادل 150 فدانا تشغل المنشآت منها 250 ألف م2 بما يُعادل 60 فدانا بنسبة بنائية 20%، والباقي مسطحات خضراء وطرق، ويشمل المشروع عدد 10 مجمعات وزارية بإجمالي 34 وزارة بالإضافة لمبني رئاسة مجلس الوزراء ومبني مجلس النواب ويوجد محور رئيسي يتوسط المباني الوزارية بمسطح 430 ألف م2.