الشبكات الاذاعية تحتفل بعيد القيامة المجيد ..اليوم

اعتمد محمد نوار رئيس الإذاعة خطة شبكة إذاعة الشرق الأوسط للاحتفال بعيد القيامة المجيد والذي يوافق اليوم الاحد
ويقول مدحت فهمي رئيس شبكة إذاعة الشرق الأوسط بانه تتضمن الاحتفالية الاتي :
فترة بريك
تتضمن مجموعة من الأغنيات الخفيفة لإضفاء روح البهجة علي المستعين .
فترة ويدينج بلانر
فترة مفتوحة تتضمن أفكار جديدة ومبتكرة للاحتفال بمراسم الزواج والخطوبة بدون حفلات صاخبة تمشيا مع الظروف الحالية مع استضافة احد منظمي الحفلات .
فترة لوكيشين
فترة مفتوحة تتضمن لقاءات مع النجوم للتهنئة بعيد القيامة واختيار أغنيات ومسامع من الاعمال الدرامية تتناسب مع العيد .
فترة فكها شوية
فترة مفتوحة تتضمن مشاركات المستمعين لاختيار وإهداء الأغنيات من خلال التليفون والفيس بوك .
وتقول د. لمياء محمود رئيس شبكة صوت العرب ان الاحتفالية تبدأ باغاني وتراتيل العيد ( فيروز – جوليا بطرس – وديع الصافي – ماجدة الرومي ) تذاع متفرقة علي البرنامج اليومي
اغنيات اليوم
يومك سعيد
صباح الخير ياعرب من الساعة 9 – 10.00
يتضمن تهاني للأخو المسيحين في عيدهم من عدد من الشخصيات ( غادة كمال – شادي سمير )
حفل كامل لفريد الاطرش الساعة 23 – 1.00
اعتمد محمد نوار رئيس الإذاعة خطة شبكة إذاعة الشرق الأوسط للاحتفال بعيد القيامة المجيد والذي يوافق اليوم الاحد