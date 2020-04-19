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الشبكات الاذاعية تحتفل بعيد القيامة المجيد ..اليوم

كتب رضا النصيرى
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اعتمد محمد نوار رئيس الإذاعة خطة شبكة إذاعة الشرق الأوسط للاحتفال بعيد القيامة المجيد والذي يوافق اليوم الاحد
ويقول مدحت فهمي رئيس شبكة إذاعة الشرق الأوسط بانه تتضمن الاحتفالية الاتي :
فترة بريك
تتضمن مجموعة من الأغنيات الخفيفة لإضفاء روح البهجة علي المستعين .
فترة ويدينج بلانر
فترة مفتوحة تتضمن أفكار جديدة ومبتكرة للاحتفال بمراسم الزواج والخطوبة بدون حفلات صاخبة تمشيا مع الظروف الحالية مع استضافة احد منظمي الحفلات .
فترة لوكيشين
فترة مفتوحة تتضمن لقاءات مع النجوم للتهنئة بعيد القيامة واختيار أغنيات ومسامع من الاعمال الدرامية تتناسب مع العيد .
فترة فكها شوية
فترة مفتوحة تتضمن مشاركات المستمعين لاختيار وإهداء الأغنيات من خلال التليفون والفيس بوك .
وتقول د. لمياء محمود رئيس شبكة صوت العرب ان الاحتفالية تبدأ باغاني وتراتيل العيد ( فيروز – جوليا بطرس – وديع الصافي – ماجدة الرومي ) تذاع متفرقة علي البرنامج اليومي
اغنيات اليوم
يومك سعيد
صباح الخير ياعرب من الساعة 9 – 10.00
يتضمن تهاني للأخو المسيحين في عيدهم من عدد من الشخصيات ( غادة كمال – شادي سمير )
حفل كامل لفريد الاطرش الساعة 23 – 1.00

رضا النصيرى
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