” كامل الوزير” :مستمرون في المشروعات القومية لاستيعاب أحجام المرور الكبيرة

تابع وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير خلال جولته التفقدية اليوم بالمشروع المتكامل للتطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى والذي يبلغ طوله

106كم وتكلفته 7.3 مليار جنيه، تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا بقطاعات ومواقع العمل المختلفة من حيث الكشف الدوري على كافة العمال والمهندسين في مختلف المواقع بالكاشف الحراري و الالتزام بتوزيع الكمامات والمطهرات على العمال والمهندسين ووضع المطهرات في أماكن تجمع العاملين والفنيين ومكاتب المهندسين ومديري المشروعات و دورات المياه، وتوزيع المطهرات الشخصية والكحول والمنظفات لكل عامل على نفقة الشركات، وصرف مهمات الوقاية والأمن الصناعى للعمال على نفقة الشركات، وتعقيم وتطهير كافة المعدات وأدوات العمل المستخدمة واماكن الإقامة بكافة مشتملاتها بصفة دورية وكذلك تطهير وتعقيم أتوبيسات نقل الركاب

كما تابع الوزير معدلات تنفيذ كافة قطاعات المشروع حيث تفقد وزير النقل أعمال توسعة نفق سعد الدين الشاذلي وشاهد أعمال رفع الكمرات على كوبري توسعة النفق وكذلك أعمال إنشاء طريق داعم في المسافة من محور سعد الدين الشاذلي حتى المرج بواقع ٣ حارات بكل اتجاه ليصبح الطريق الدائري في هذه المسافة ٧ حارات بكل اتجاه كما تابع توسعة جميع الكباري والأنفاق بتلك المسافة وأعمال الأتربة وإنشاء طبقة الأساس والحوائط الساندة وأعمال الخوازيق ثم تفقد باقي قطاعات المشروع، حيث وجه الوزير بضرورة للانتهاء منه وفقا للجدول الزمنى المحدد و أن تتم كافة الأعمال بهذا المشروع الحيوي الهام وفقا لقياسات الجودة العالية

وأكد الوزير في تصريحات صحفية على هامش جولته التفقدية الاستمرار في تنفيذ كافة مشروعات وزارة النقل واستمرار عجلة الإنتاج بالتزامن مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لضمان الحفاظ على سلامة وصحة العاملين مشيدا بحرص الشركات المصرية الوطنية على تنفيذ المشروعات القومية

وبخصوص أعمال تطوير الطريق الدائري فأشار الوزير إلى أنها تهدف إلى توسعة الطريق الدائرى لرفع مستوى خدمة الطريق واستيعاب أحجام المرور الكبيرة وتقليل زمن الرحلة لمستخدمى الطريق وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، و أن أعمال التطوير تشمل توسيع قطاعات الطريق الدائري كافة من 4 حارات و4 حارات في كل اتجاه ليكون 8 حارات في كل اتجاه في القطاعات التي تسمح بذلك، وفي القطاعات التي لا تسمح بذلك نتيجة زحف الكتل السكنية على الطريق، مثل قطاع الأوتوستراد/ المنيب، حيث ستتم التوسعة إلى 7 حارات في كل اتجاه.

وفيما يتعلق بأعمال صيانة الطريق الدائرى، فأوضح الفريق مهندس كامل الوزير أنه يتم تنفيذ أعمال الصيانة العاجلة لكباري وأنفاق الطريق الدائري وأعمال تأمين سلامة المرور، وكذلك صيانة الحواجز الخرسانية والصيانة العاجلة للمداخل والمخارج، كما أنه يتم أيضًا تنفيذ أعمال صيانة دورية تشمل صيانة وتأمين شبكة الإنارة ، مضيفا أنه تم وضع تنظيم وآلية لإدارة مواقف السيارات أسفل الطريق الدائري بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات بما يسهل تنقل المواطنين مؤكدا على ضرورة أن تتم أعمال نظافة الطريق وإزالة المخلفات على مدار الساعة وأن يتم إعادة تنظيم وضع الإعلانات على الطريق بما يحقق السلامة المرورية لمستخدمي الطريق ويحقق المظهر الحضاري الجيد.