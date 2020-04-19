الزراعة : “حديقة الأسماك في منزلك”.. فيلم تسجيلي ضمن مبادرة “شم النسيم في البيت” ا

نتج قطاع الارشاد الزراعي فيلم تسجيلي حول حديقة الأسماك بالزمالك، بناء على تكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يتم اذاعته يوم شم النسيم من خلال قناة مصر الزراعية التابعة للوزارة ووسائل الإعلام المختلفة. يأتي ضمن مبادرة شم النسيم في البيت، في إطار الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة في الوقت الحالي، للحد من انتشار فيروس كورونا، وغلق حديقة الأسماك منعاً للتكدس والزحام والحد من الاختلاط. وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد وجه قطاع الارشاد بالتنسيق مع قناة مصر الزراعية لانتاج فيلم تسجيلي حول الحديقة، يتم اذاعته على وسائل الاعلام المختلفة، لمعايشة المواطنين للحديقة يوم شم النسيم. وتعد حديقة الأسماك او حديقة الجبلاية بالزمالك، والتي أنشأها الخديوي إسماعيل في سنة 1867، من أفضل الحدائق التي أنشئت في عصر الخديوى في القاهرة، حيث تتكون الحديقة من مدخل من فتحتين تشبه فتحة خياشيم السمك وخلفها منطقة البهو، وفي جانب الفتحتين يوجد زعنفتان جانبيتان خلفهما ممرات الحديقة الأربعة. أما الجبلاية من الداخل فقد روعي عند تصميها ان تكون على شكل ممرات او تجاويف داخل شعاب مرجانية تقبع في باطن البحر، فإذا ما نظرت إلى سقف أحد الممرات ستجده وكأنه واحد من بين تجاويف أخرى صنعتها الأمواج وهي تصاميم تعزف ألحاناً عند مرور الهواء بها تشبه إلى حد كبير حركة الماء وذلك من خلال حركة الهواء المندفع من المداخل الأربعة متنقلاً بين الكهوف. وتضم الحديقة 49 حوضاً للأسماك المتنوعة والنادرة تنعكس عليها أشعة الشمس عبر فتحات علوية مثل الأسماك النيلية والبحرية وأسماك الزينة كما يوجد بها بانوراما لعرض الأسماك المحنطة، ويوجد بها أقسام أخرى تضم أنواعاً من السلاحف والزواحف البحرية التي تعيش في المستنقعات والأنهار . #احمي نفسك_احمي بلدك #حديقة_الحيوان_في_البيت