محافظ القاهرة: متابعة يومية من الصحة والتضامن لتطبيق الإجراءات الاحترازية

ثمن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة التعاون بين محافظة القاهرة ووزارتى الصحة والتضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني في تقديم كل التيسيرات التي تحقق الحماية من فيروس كورونا وتحد من انتشاره .

وأضاف محافظ القاهرة أن هناك متابعة يومية مع مديريتى الصحة والتضامن الاجتماعى بالقاهرة لتنفيذ خطة المحافظة لتطبيق الاجراءات الاحترازية الوقائية لمكافحة الفيروس وتوفير اماكن مجهزة للعزل الصحي تتوافق مع الشروط والمعايير الصحية التى وضعتها وزارة الصحة لتحافظ علي صحة المواطنين من خطر انتقال العدوي مشيرًا إلى أن المحافظة تقوم بتجهيز وإعداد اماكن للعزل لاستقبال الحالات في حالة طلبها من الوزارة .