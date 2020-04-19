د. أسامة حمدي أستاذ الأمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد يكتب :مناعة القطيع..أم ندامة الجميع…!!

مناعة القطيع herd immunity تعني إصابة الجميع بالفيروس وليمت منه من يمت وليعش منه من يعيش! فمن كتب الله له الشفاء يصبح متمتعًا بمناعة ربما تقيه ضد نفس الفيروس مستقبلًا. وهى تماثل في الماضي “حفلة الحصبة” حيث يتعمد الداعى إصابة الجميع بالحصبة لتُكَوِن اجسامهم مناعة ضد الفيروس مدى الحياة. ولكي تكون مناعة القطيع فعالة يجب أن يصاب ٧٠٪؜ من السكان حتى يتوقف الفيروس تمامًا ويختفي. وربما يكون ذلك مقبولًا لفيروس تصل وفياته الى ١-٢٪؜ ولكن كيف يكون مقبولًا مع فيروس تشكل الوفيات منه -ومع أقصى درجات الوقاية والاحتياط- ٤-٩٪؜ فهذا ببساطة يعني انه بلا أى إجراء واقي وفي ظل عدم وجود لقاح فعال ربما تصل الوفيات الى ١٠-١٥٪؜ على الاقل من جميع المواطنين أى ١٠-١٥ مليونًا من المواطنين إذا طبقت بمصر. ويشمل ذلك بالطبع معظم كبار السن وذوي الأمراض المزمنة كالسكر وامراض القلب والسرطان والربو والعديد من المدخنين ومعظم مرضى زراعة الأعضاء ممن يعالجون بالادوية المثبطة للمناعة ولن ينجو منه حينئذ الأغنياء أو الفقراء والحاكمين أو المحكومين فكل سواء أمام سطوة الوباء الشاملة. وهذه الطريقة المتهورة مع هذا الفيروس بالذات قد تدمر المنظومة الصحية بأكملها لزيادة الضغط عليها في فترة زمنية وجيزة. فكرة مجنونه يعتقد من يدعو لها انه في مأمن منها! ومبررات الداعين لها أنك لن تستطيع أن تمنع الإصابة مهما فعلت كما أن الكثيرين ربما قد أصيبوا بالفعل ولم تظهر عليهم الأعراض وأن ٢٠٪؜ فقط ربما يحتاجون المستشفيات و ٥٪؜ قد يدخلون العناية المركزة وأن هذه هى الوسيلة الأرخص والأسرع لفتح الاقتصاد على حساب الأرواح لذا يروج لها الرأسماليون وأصحاب الأعمال الذين تأثروا بالحظر. ولكن نسى هؤلاء أن هذا الفيروس أقصى فتكًا ١٠ مرات من الانفلونزا في أسوأ أحوالها ولو ترك له الباب على مصراعيه لطاح فتكًا وعاث قتلًا في الأرواح البريئة بلا رادع أو منقذ. والبديل العاقل لمناعة القطيع هو خفض معدل انتشار الوباء بدرجة تحتملها المستشفيات كما تفعل العديد من الدول الآن ومنها مصر ولكنها تحتاج الالتزام التام والشامل بالتباعد الاجتماعي أو البقاء بالمنزل ربما حتى نهاية مايو القادم رغم صعوبته وكلفته. وعدم الالتزام كما يحدث للأسف الآن بسبب الجهل أو الغباء يفقد هذه المحاولة فاعليتها ويحولنا مجبورين إلى مناعة القطيع. والبديل الثاني وربما الأهم هو إختبار الأجسام المناعية الذي يسمح بعودة من يحمل مناعة لعمله لتدور عجلة الاقتصاد بهم حتى يتوفر لقاحًا للآخرين وهو ما تحاول ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية عمله الآن ومستقبلا ولقد تقدمت فعلًا العديد من الشركات الأمريكية بطلب الموافقة على طريقتها لاختبار الأجسام المناعية ووافقت هيئة الغذاء والدواء الامريكية FDA على ثلاثة منها حتى الآن أما الاختبارات القادمة من الصين فمشكوك تمامًا في صحتها وسلامة نتائجها ولا تستحق ثمنها. أما مناعة القطيع فإنها ستسبب بلا أدنى شك في ندامة الجميع سواءً طبقت فرضًا بالعودة المبكرة أو اختيارًا بالتسيب والإهمال…..!!

*بقلم :د. أسامة حمدي أستاذ الأمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد