عاطف مغاوري يكتب :الاطقم الطبية على خط النار

بقلم /عاطف المغاورى:تعيش مصر مثلها مثل باقى دول العالم حالة حرب بكل ماتعنى الكلمةفى مواجهةوباء فيروس كورونا(كوفيد19)، وهى حرب تحمل من الخصائص، والمخاطر مايجعلها تحتاج مزيد من الحشد لحماية المجتمع والدولة من كافة المخاطر التى يمثلها وباء كورونا.

وفى هذا المقام نسجل كل التقدير للقيادة السياسية وكافة اجهزة الدولة للاداء الرائع والمسؤول فى مواجهة الاثار الطبية، والاجتماعية، والاقتصادية دون تهوين او تهويل،وايضا نطالب بمحاكمة كل من تسول له نفسه للنيل من تماسك المجتمع، والدولة سواء من خلال الشائعات او الدعوات المشبوهة التى تدعو الى التشكيك فى اداء الدولة، اوالتى تدعو الى نشر الوباء بدعوى الانتقام، وهى التى تم رصدها عبر المنصات الاعلامية التى تنطلق من بلدان تكن كل الحقد، والشر لمصر وشعبها،وفى هذا المقاميجب اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه تلك الدول،والجهات المسؤولة عن تحميل،وبث تلك الموجات المعادية للانسانية،والتى يتوحد العالم فى مواجهتها، حيث تعتبر هذة التصرفات اجراءات حرب تستهدف نشر الوباء.

وفى قلب تلك الحرب وفى زحمة الاحداث،والتدعيات يجب الاتصرفنا كمجتمع ودولة عن تقديم الشكر والتقدير والثناء للأطقم الطبية اللذين يخوضون حربهم على الوباء،حماية للمجتمع،وسلامة افراده بالحد من الاصابة،وتوفير الرعاية لمن اصابهم المرض، مما جعل مصرفى الحدود الآمنة مقارنة بكثير من دول العالم،مما يستوجب معه اصدار قانون ينص على معاملة العاملين فى الحقل الطبى لمقاومة الوباء بمختلف درجاتهم، بالاضافة لأجهزة القوات المسلحة العاملة على تطهير وتعقيم البلاد معاملة المقاتلين فى حالة الحرب، وجبهات القتال من المستحقات المالية اثناء الخدمة،وفى حالات الاستشهاد،ولايفوتنا فى هذا المقام الأ نتوجه بالتحية والتقدير الى قائد الاطقم الطبية الدكتورة وزير الصحة،وبخاصة على رحلتيها الى كلا من الصين،ومؤخرا ايطاليا للتعبير بأسم الشعب المصرى عن التضامن، والتعاضد الانسانى رغم ماتحمله الرحلة من مخاطر.

وفى قلب معركة مواجهة الوباء الفيروسى لم تغيب معركة مصر وشعبها مع الوباء البشرى الذى ينحرف بالعقل الانسانى الى مجال الشر والارهاب،وهو ماورد فى تحذير السيد الرئيس من عودة اهل الشر ،وكما يطالب البعض فى مزايدة رخيصة،والذين يطالبون بعودة اهل الشر الذين لايحملون لمصر واهلها الإ الشر،والبغضاء،وانهم لا يؤمن جانبهم حتى لو اظهروا عكس ذلك، ولكنها التقية التى سرعان ماتنتهى عندما يستعيدون قدرتهم على الهيمنة،والسيطرة،وفرض سطوتهم،وآراءهم،وهو ماتثبيته الخبرة التاريخية خلال العقود الماضية للشعب المصرى.

وامام تصاعد معدلات الوفيات ، والاصابات فى الولايات المتحدة ننصح الشعب الامريكى ولمواجهة هذة الجائحة بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الفورية لمنع ظهورنذير الشؤم(ترامب)وتابعه الملقب بنائب الرئيس الامريكى حيث ان ظهورهما امام الكاميرات ،وعلى الشاشات وحديث نذير الشؤم(ترامب) والذى لايفهمه احد ،حتى هو شخصيا وتابعه،وعليه ان يتعلم من غيره اللذين يقودون شعوبهم بكل حكمة الى بر الامان،والسلامة،وموقعه كرئيس اقوى دولة فى العالم لايمنحه الحق فى ان يتكلم فى كل شئ ولاشئ،وهذة ليست صفقة القرن،ولا عشقك للصهيونية وصديقك المجرم الصهيونى نتنياهو..ان خطرك وخطر الصهيونية العنصرية البغيضة اخطر من الوباء الفيروسى كورونا المستجد (كوفيد19)