لاول مرة في مصر.. قطاع الزراعة الآلية يجري تعديل بكومباين حصاد القمح لتنفيذ كافة عمليات الحصاد في نفس الوقت

اعلن الدكتور عادل الاشقر رئيس قطاع الزراعة الآلية بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، عن الانتهاء من اجراء تعديل جوهري في ماكينة الكومباين، لتقوم لأول مرة في مصر بكافة عمليات حصاد محصول القمح، حيث تقوم الماكينة بدراس القمح وتقطيع القش الى تبن وتجميعه الى كومة في نفس الوقت.

واشار الى ان ذلك ياتي في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، بالتيسير على المزارع الصغير، ورفع العبء عن كاهله، حيث تسهل الماكينة على المزارع عملية اخلاء أرضه مباشرة والتجهيز لزراعة المحصول التالي خلال ساعة ونصف على الاكثر للفدان الواحدا، لافتا الى ان ذلك يساهم في خفض تكاليف الانتاج وتقليل الفاقد من المحصول خلال الحصاد، فضلا عن زيادة الايرادات للمزارع الصغير.

وأكد رئيس قطاع الزراعة الآلية، الى ان ذلك التعديل تم بالتعاون مع معهد بحوث الهندسة الزراعية ومشروع النظام المستدام والذي يترأسه الدكتور عصام واصف، حيث تم إجراء تعديل جوهري علي الكومباين الهندي بعرض تشغيل 2 متر بإدخال شوبر لتقطيع القش وتنك يعمل هيدروليكيا لكي يقوم الكومباين بعملية الحصاد والدراس والتذرية في وقت واحد (حبوب+تبن) خصوصا للمساحات الصغيرة .

وتابع انه تم اجراء التعديل مبدأيا باحدي الماكينات بورشة السنبلاوين التابعة للقطاع، تمهيدا لتعميم التجرية على باقى الكومبينات الهندي بالقطاع على مستوى الجمهورية.